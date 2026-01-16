龍千玉奔曹西平靈堂！捧白色桔梗藏這一花語 卡片暖吐26字給親愛的四哥

記者鄭尹翔／台北報導

龍千玉來曹西平靈堂追悼。（圖／記者趙于瑩攝影）

歌手龍千玉在曹西平逝世後將近三週，低調現身靈堂致意，手捧象徵「永恆的愛」的白色桔梗花，送別摯友最後一程。她同時附上卡片，親筆寫下26字悼念：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞。」簡短文字卻飽含深情，也讓這段跨越血緣與婚姻的深厚情誼再次令人動容。

資深藝人曹西平於去年12月29日辭世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈。事隔多日，與他情誼深厚的龍千玉終於現身靈堂追悼，神情哀戚、面露不捨，面對多年摯友離世，情緒顯然受到極大衝擊。

曹西平闖蕩演藝圈逾40年，近年逐漸淡出螢光幕，轉而投入耳環副業經營，生活步調趨於低調。噩耗傳出後，一度因乾兒子無法認屍引發外界關注，當時龍千玉也曾出面協助與家屬溝通，讓相關事宜得以順利進行。

事實上，龍千玉不只是曹西平的多年好友，更是他生前多次公開提及的「唯一親人」。龍千玉曾與曹西平哥哥曹南平有過一段長達7年的婚姻，雖然早已離婚，但她與曹西平之間的情誼卻未曾因此疏離，反而在歲月中更加深厚。

兩人年輕時便在歌壇並肩打拚，歷經演藝圈高低起伏與人情冷暖，始終彼此扶持。曹西平曾因情緒低潮遠赴泰國生活，龍千玉仍特地飛往探望；而每當龍千玉推出新專輯，曹西平也總是現身站台力挺，這份情誼早已超越一般友誼。

曹西平生前曾感嘆演藝圈「有情有義的人不多」，卻也多次提到龍千玉始終真誠以待，讓他倍感珍惜。過去龍千玉南下探班時，兩人緊緊相擁、當場落淚的畫面令人動容，這段超越親情與婚姻的牽絆，也成了曹西平晚年最重要的情感支柱。

