龍千玉女兒過世13年「首度入夢」 正式澄清輕生傳言

龍千玉演唱會記者會。(記者潘少棠攝)

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天后龍千玉出道48年，終於將舉辦首場個唱《男人情女人心演唱會》，明年4月25日在台中中興大學惠蓀堂登場，今天她穿著性感紅禮服現身記者會，邀請猛男助陣炒熱氣氛，提到家人時更數度感性噴淚，除了感謝媽媽鼓勵她開唱，也透露會為已逝女兒保留一個位置。

龍千玉透露，女兒離開13年來從來沒夢過她，前幾天女兒卻入夢了，「她沒有說話，坐在我對面笑笑的，彷彿在關心媽媽終於要開演唱會了。」她也分享，女兒生前最喜歡的歌曲是《忘川河》，「那是一首寫前世今生的歌，不願意喝孟婆湯去投胎。」表示女兒很感性，非常喜歡這首歌。

談到終於要舉辦大型個唱，龍千玉難掩激動表示：「很感動也很感恩，48年真的不是很短的時間。」其實這麼多年來，她常常被問要不要開演唱會？她嘴巴上沒鬆口，但心中早已決定「不要開」，因為擔心壓力太大、自律神經會失調，「但媽媽跟我說，妳要等到什麼時候？」這次終於點頭答應。

記者會上，高齡90歲的龍媽媽與弟弟江志豐驚喜現身力挺，讓龍千玉當場淚崩，哽咽表示：「這場演唱會是為母親而唱，媽媽90歲了，能唱給她聽，我今生已無遺憾。」至於兒子與媳婦會不會到場？她笑說他們只回了「到時候再看」五個字，「現在小孩都有自己的想法，我給予尊重，說不定會給我驚喜。」

龍千玉演唱會記者會；左起江志豐、龍千玉 龍媽媽。(記者潘少棠攝)

此外，龍千玉正式公開澄清女兒輕生的傳言，透露女兒是意外離世的，她難過表示：「我很怕女兒受苦，雖然真相大白後我還是很痛苦、很悲傷，但至少我知道她不是不要媽媽。」只能接受一切都是老天爺的安排，她也表示其實早已知道真相，只是當年真的太難過了，無法一一解釋這些事情，龍千玉也呼籲：「如果親人過世，一定要找朋友聊天、抒發情緒，慢慢地，真的就不會那麼痛苦了。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

