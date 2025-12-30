龍千玉平安夜祝福 曹西平已讀未回

龍千玉（左）昔為曹西平三嫂，兩人感情深厚。（資料照片）

吳宗憲（左）稱曹西平是永遠的偶像。（資料照片）

曹西平（左）和包偉銘同期出道。（資料照片）

資深藝人曹西平29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲，震驚各界。凌晨即得知噩耗的前三嫂龍千玉，徹夜難眠，她回想著與曹西平相處的點滴，感傷表示：「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回。」

她說，曹西平曾跟她說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖，「很關心他的身體，但他總貼心地說不想讓我擔心他的身體，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」

廣告 廣告

跟曹西平同期出道的包偉銘昨不敢置信，「聽到曹大哥離開的消息，遲遲不敢相信。一直問是真的嗎？是真的嗎？」他說，無論是工作或私下互動，都可以感覺到曹西平是個非常真性情的人，很感謝可以一起走過青春歲月，希望曹西平在天上成為快樂的天使。

曾鬧翻又和好的「綜藝天王」吳宗憲，昨得知消息一度哽咽說不出話，他細數2人過往的點點滴滴，「熱情的姑娘，永遠的偶像」。曹西平近年少上綜藝節目，他在《康熙來了》之後曾拒絕小S徐熙娣節目3次，小S昨透過經紀人哀悼：「會永遠記得他的獨特魅力。」