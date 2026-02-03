龍千玉年前送走曹西平「心缺一塊」 拱消失11年黃乙玲復出被回2字

【緯來新聞網】龍千玉近日推出新專輯《戲夢》，同時忙著準備4月登場的《男人情·女人心》演唱會，今（3日）帶著師弟妹謝金晶、楊哲、陳淑萍一起逛「春聯大街」採買迎新年，笑稱還沒準備好邀情消失歌壇的好友黃乙玲擔任嘉賓。而才剛送別前小叔「四哥」曹西平，她想起就哽咽：「心裡好像少了一塊，可能還是會有點落寞。」

龍千玉淚腺很發達。（圖／記者許方正攝）

龍千玉雖然和曹西平最後做不成家人，但在他們的心理，感情就如同手足般緊密。曹西平生前有好幾年都會去龍千玉家圍爐，「他都會給小孩子紅包，所以小孩們也都很想念他」，未來會將他一直惦記在心中。



這次演唱會選歌，龍千玉也有過掙扎要選唱與曹西平的合唱曲，「不止這首歌，每次選歌我都很多感觸，很多以前的畫面像跑馬燈，我現在跟導演擔心不知道（眼淚）hold不hold得住，所以我還在練習怎麼把情緒收好」，此外也擔心看到媽媽就會爆哭。

龍千玉體態保持良好，吃飯會乖乖拍照給營養師。（圖／記者許方正攝）

為了備戰演唱會，她特別找了營養師調理身體，顛覆不少自己以前認知的養生想法，吃飯還要拍照回報。至於嘉賓人選，她笑說有一部分已經確定，再三逼問下才鬆口，其中一位是和她合唱演唱會同名歌曲〈男人情女人心〉的袁小迪。另外，她還想捐出當時拍MV的衣服，現場抽獎送給粉絲留作紀念，被眾人勸「不要送洗」，原味歌迷會更愛。



與她同為台語天后的黃乙玲，兩人后實常見后，私交甚篤，但對方專心修佛消失歌壇11年，龍千玉在台灣第一場的大型演唱會，黃乙玲勢必成歌迷期待的嘉賓之一，就希望能見雙后同台，但是主人龍千玉笑說：「我還沒準備好跟她開口。」



即便她不時會提醒好友，「很多人都想找妳開演唱會」，但對方只會回覆「收到」。她們1個月前才見面，「她現在還是超級漂亮、唱歌超級好聽」。《男人情·女人心》門票可洽年代售票系統。

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲一起買春聯。（圖／記者許方正攝）

