龍千玉心疼後台淚崩 王瞳唱艾成遺作曝「牽掛」

吳俊宏（右起）、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而一起齊聚高雄為台灣愛與希望國際關懷協會愛馨獻唱募款。（台灣愛與希望國際關懷協會提供）

由台語歌后龍千玉領軍，攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而，18日齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱。這場充滿淚水與希望的晚會，不僅是為了受虐兒籌建溫暖的家，更見證了藝人們私下感性的一面。壓軸登場的龍千玉一身火紅禮服「自空而降」，霸氣演唱新歌〈祝你馬到成功〉與經典神曲〈尚水的愛〉，現場瞬間化身萬人KTV，氣氛嗨到最高點。

身為人母的龍千玉在後台受訪時，提到受虐兒新聞一度揪心落淚，她痛心表示：「身為母親的我，真的很不捨，不解為何會有這些大人們如此殘害小孩，怎麼下得了手，每個孩子都是懷胎十月的心頭肉，疼都來不及了，怎會出此毒手，大人縱使有再多的困難不順煩心，也不應該拿小孩當出氣筒，小孩純潔得像張白紙，非常的無辜，每每看到這些社會新聞，都會十分揪心的哭，真的太可憐了。」為了力挺公益，她甚至自砍行程，推掉海內外10多場演出，只為保養嗓音全力衝刺4月的首場個唱「男人情女人心」。

龍千玉也感性分享，最近為了演唱會開始「超慢跑」，意外收穫好體態，今年過年她更打算「閉關修煉」，將最好的狀態留給等了一輩子的首場個人舞台。

王瞳溫馨則與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲〈耶穌〉，還有一曲〈你的甜蜜〉，與台下熱情互動，王瞳分享這些孩子們，雖然看來很辛苦，卻也都是甜蜜的負擔，每年一定抽空出席愛心活動，艾成生前最關心的受虐兒，我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心、這也是我與艾成的一個永恆的連結。

此外，吳俊宏回到家鄉高雄，氣勢演唱〈英雄好漢〉，身為人父的他分享曾有小天使粉絲緊握他的手不放，讓他深感責任重大，呼籲各界伸手援助。音樂才女孟慶而連著六年零缺席，不僅擔任主持還獻唱創作曲，以自身艱辛的成長背景發聲，為受虐兒鋪墊滿滿的愛。

