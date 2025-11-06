龍千玉悲慟恩師猝逝享壽74歲！曾創作〈雙人枕頭〉、〈針線情〉紅遍全台

記者鄭尹翔／台北報導

龍千玉悲慟恩師張錦華離世，享壽75歲。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

資深音樂人 張錦華 驚傳離世，享壽75歲。他一生創作無數膾炙人口的作品，包括〈等一下呢〉、〈雙人枕頭〉、〈針線情〉等經典台語歌曲，堪稱台語樂壇的重要推手。今（6日）台語天后 龍千玉 出席恩師的告別式，難掩悲痛地表示：「這段時間一直努力整理心情，今天送老師最後一程，心中滿是不捨。」

龍千玉悲慟恩師張錦華（右下）離世，享壽75歲。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

龍千玉在社群平台深情追悼，表示張錦華是她歌唱路上「最重要的貴人之一」。她感念恩師親手為她打造〈風中的玫瑰〉與〈男人情女人心〉兩首代表作，這兩首歌不僅成為她的生涯代表作，也讓她打開星馬演出市場的大門。她說：「每次唱起這兩首歌，都能感受到老師對音樂與對我的那份用心。」

廣告 廣告

她進一步透露，恩師張錦華一生為她製作過16張專輯，其中〈風中的玫瑰〉讓她打響知名度，〈男人情女人心〉更成為華人樂壇的「必點神曲」，無論在新加坡、馬來西亞、美國或中國，都是歌迷必點歌曲。龍千玉感性地說：「老師了解我的人生歷程，為我量身訂製這些作品。多年來老師待我如妹妹，老師的知遇之恩，我永記心中，滿懷感激。」

龍千玉也透露，前陣子老師的女兒曾告訴她，張錦華仍持續關心著她的近況，讓她倍感溫暖，「老師一向低調，不喜歡麻煩大家，直到告別式結束，師母同意我們分享這段情誼，老師就是這麼貼心。」最後她哽咽表示：「感恩老師，永遠的感恩。」

張錦華長年深耕音樂圈，擅長為歌手量身打造作品，他的離世讓台語樂壇痛失一位溫柔卻堅定的靈魂人物，也讓無數音樂人與歌迷深感不捨。

龍千玉悲慟恩師張錦華離世，享壽75歲。（圖／翻攝自龍千玉臉書）

更多三立新聞網報導

黃明志涉嫌命案！大牌律師逆風嗆聲沒證據還清白 提出關鍵點反駁

粿粿根本家寧翻版？范姜彥豐工作薪水不翼而飛 網紅狠酸帳記了錢都沒給

粿粿大尺度照外流到哪？網紅一口氣全說了 緊急發出不自殺聲明

網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配

