龍千玉悲痛爆哭走出靈堂！3週夢到2次曹西平 淚訴最無助時他是最大靠山

記者鄭尹翔／台北報導

龍千玉淚崩離開曹西平靈堂。（圖／記者趙于瑩攝影）

歌手龍千玉在資深藝人曹西平逝世後將近三週，前往靈堂悼念摯友，手捧象徵「永恆的愛」的白色桔梗花致意，停留約一小時後離開時情緒潰堤，哭到泣不成聲。她受訪時透露，至今仍難以接受曹西平離世，甚至已夢到對方兩次，夢境如同生前相處般真實，讓她更加不捨。

龍千玉表示，自己特別準備卡片送別曹西平，親筆寫下26字：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞。」簡短文字，道盡多年情誼與不捨心情。

談到夢境，龍千玉透露第一次夢到曹西平時，兩人就像生前一樣聊天聊得很開心，曹西平還對她說「妳做什麼事情，我都會支持」，醒來後反而沒有太多異樣，彷彿對方仍在身邊。第二次則是在近日，夢到兩人一起吃飯，曹西平的眼鏡斷了卻毫不在意，直說「斷了就斷了」，讓她感嘆對方生前的豁達性格。

龍千玉也感性表示，自己曾對曹西平說：「謝謝你在我最無助的時候，當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持。」她相信即使這一世的緣分告一段落，未來生生世世仍會結下很好的因緣。

回憶兩人最後的聯繫，龍千玉透露，平安夜曾傳訊息給曹西平，也提到對方近年看待人生相當灑脫，常對她說「人生就是這樣，不用太在意什麼事。」而她原本也計畫舉辦演唱會時邀請曹西平出席，對方當時僅說「到時候看看」，如今只能留下無限遺憾。至於是否會在演唱會中保留位置紀念，龍千玉哽咽表示，可能會與主辦單位商量，留下「一個隱形的位置」，象徵對曹西平永遠的思念。

龍千玉也透露，曹西平生前對身體狀況一向低調，不願多談，雖然彼此並非天天聯絡，但她始終掛念對方，也曾多次想前往探望。如今後事皆依曹西平生前安排進行，交由乾兒子處理，她與前夫曹家三哥也曾短暫碰面，聊起過往點滴。

