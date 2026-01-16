龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

龍千玉16日現身曹西平靈堂悼念，忍不住激動痛哭。（許雅淳攝）

薔薔16日赴曹西平靈堂致意。（許雅淳攝）

曹西平去年12月29日在三重家中猝逝，享壽66歲。曹西平生前與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，更視她為唯一的「親人」。龍千玉16日現身曹西平靈堂悼念，一談起曹西平忍不住激動淚崩，甚至數度哭到發抖，「謝謝他在我最無助的時候，當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持」，還在3周內夢到曹西平2次，言談中滿是不捨與思念。

龍千玉至今不敢相信曹西平猝逝，在靈堂待約1小時後才離去。她說，曹西平日前有2度入夢，第1次的夢境是她跟曹西平在聊天，跟過去的相處一模一樣，「我醒來沒什麼感覺，就跟他生前互動一樣」，第2次則是前2天夢到跟曹西平一起吃飯，「後來他眼鏡斷掉，他就一直拿起來玩，我也有玩，我說『四哥眼鏡斷了』，他就說『斷了就斷了』」，她醒來後認為夢境代表跟曹西平這輩子緣分已結束，「這一輩子的緣分好像結束了，但我相信我們生生世世，一定會結很好的緣。」

憶曹西平最後叮嚀

龍千玉去年特地帶著媽媽赴台中替曹西平慶生，沒想到是他們的最後一面，她去年平安夜有傳訊息給曹西平，提到曹西平近年看待人生態度很灑脫，還常叮嚀她，「人生就是這樣，不用太在意什麼事。」

她昨透露後事皆依曹西平生前安排進行，全權交由曹西平乾兒子處理，她與前夫曹南平（曹三哥）日前有短暫碰面，聊起不少往事。

薔薔素顏現身弔唁

此外，薔薔16日素顏赴曹西平靈堂哀悼，形容曹西平靈堂弄的滿不錯，風光體面，2人相識是因為有互相認識的朋友，「他對我滿好，他開始賣耳環，我都會去看他直播，也會常常聊天，算是他的客人，再怎麼樣，這種重要時刻還是要出現」，她希望曹西平放下人世間的執念和煩惱，不用擔心那麼多很煩的事情，希望他一路好走，會永遠記得他。