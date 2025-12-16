龍千玉愛女猝逝！淚訴真實死因 檢驗報告出爐無奈嘆：老天的安排

記者鄭尹翔／台北報導

台語歌壇天后龍千玉近日出席《男人情女人心演唱會》記者會，除了宣布將於明年 4 月 25 日在台中中興大學惠蓀堂舉辦出道 48 年來首場大型個人演唱會，也首度正面回應外界多年來對女兒離世原因的各種揣測，罕見談及內心深處的傷痛，相關發言引發高度關注。

龍千玉出道48年將舉辦首場個人演唱會。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉表示，女兒離世後，外界出現不少錯誤臆測，讓她長年承受極大心理壓力。她沉痛指出，許多人誤以為死亡是一了百了，但對留下來的家人而言，其實是「沒完沒了的思念與煎熬」。她強調，女兒並非外界所猜測的情況，「她不是不要媽媽」，而是無法抗拒的人生安排。

龍千玉坦言，其實自己早已知道女兒真正的死因，是發生意外猝逝，只是當年悲傷過度、無力對外說明，選擇把時間交給事實。即便真相逐漸被理解，內心的痛與失落依舊存在，「知道真相後，我還是一樣痛苦、難過，但我必須學會活下來」。

談到女兒，龍千玉透露，女兒離世後多年未曾入夢，直到近期才終於夢見對方，「她沒有說話，只是笑笑地，我感覺她很開心，知道媽媽終於要開演唱會了」。她也表示，演唱會將特別為女兒保留一個位置，象徵母女之間永不消失的連結。

龍千玉也藉此溫柔呼籲大眾，若身邊親友經歷生離死別，一定要主動找人傾訴、抒發情緒，「慢慢來，真的會比較不痛」，希望自身經歷能成為陪伴他人走過低潮的力量。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

