龍千玉憶曹西平落淚！認過年少了他有些落寞 「四哥永遠都在我們心中」

資深藝人曹西平上月29日於在家中辭世，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈，如今農年春節將至，曾是曹西平三哥妻子的龍千玉今（3）日出席記者會時坦言，一定想念他，「因為四哥是家人、是親人，就覺得好像缺了一塊，可能會有點落寞吧！」

龍千玉回憶，前幾年四哥都會來到自己家中一起圍爐，也會給她的姪子、姪女包紅包，所以她們都很想念曹西平，接著透露曹西平之後也會去到其他藝人好友家過年，至於為何不再到自己家中過年，對方只說他一人吃全家飽。而事隔幾週，龍千玉提到曹西平仍會難過哽咽，但她轉念一想，認為對方無病痛且在生前就把很多事情安排好，「他現在都變成天使了，四哥永遠都在我們心中。」

被問到這次的演唱會曹西平是否有提到要包票力挺，龍千玉則表示，因為曹西平生前喜歡給別人驚喜，所以即使有自己可能也不知道。而2017年與曹西平合唱的〈天生自然〉會不會放進這次的歌單中，她坦言，自己還在掙扎，更提到自己在選歌的時候都會有很多感觸，像跑馬燈一樣腦海中總會出現許多畫面，所以這次演唱會最擔心的，是自己會不會哭得像「淚人兒」因為一哭可能就會唱不下去了。

最後，龍千玉預告，演唱會的舞台非常漂亮且有階梯，目前也正在討論服裝的部分要如何調整，才會讓自己比較好行走，而她表示，自己其實有想將一套10幾年在MV穿過，且價值4萬8888元的服裝，拿出來抽獎送給粉絲。嘉賓的部分，她透露，一部分名單已經確定，更提到其中一位來賓與演唱會名稱《男人情．女人心》有關。





