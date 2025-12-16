龍千玉憶過世13年愛女淚崩！ 鬆口離世真相...2026/4/25開唱將保留女兒位子

龍千玉出道48年，發行超過50張專輯，16日宣布將在2026年4月25日到台中舉辦「男人情女人心演唱會」，是她個人首場售票演唱會，她穿著大紅禮服驚豔登場，坐在猛男的人肉轎子上，讓她直呼好害羞。聊起外界對她過世13年的女兒死因有諸多揣測，透露女兒有托夢給她，讓她忍不住當眾落淚。

龍千玉透露女兒意外離世之後，她自己長年飽受各界質疑的心理壓力，很多人以為女兒是輕生，但其實是意外，「我還是很痛苦、很悲痛，但我知道女兒不是不要媽媽，只能說是老天的安排」，她表示即使知道真相很悲痛，但她還是必須堅強得活下來。明年4月的演唱會，龍千玉將會特別保留女兒的位子，也呼籲觀眾們，若身邊親友經歷生離死別，一定要找對的人傾訴。

此外，接下人生首場個唱重任，龍千玉分享近日已開始做體能訓練，在健身房跟著大學生一起上課，訓練肺活量，做全身的肌力等，體能力大考驗，感覺被注入滿滿的動力，肺活量有被打開，同時也挑戰練舞，她苦笑表示「我最怕跳舞，但人生首唱我要勇於挑戰，最近常做夢在舞台上跳舞，不慎跌到觀眾席中，屢屢被驚醒，但我覺得這是個好兆頭，我會繼續努力，一定給粉絲大驚艷，請大家拭目以待！」《龍千玉男人情女人心演唱會》門票12月23日年代售票與四大超商同步開賣！

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導