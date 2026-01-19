龍千玉才淚別曹西平！再露面為「他們」發聲…嘆：怎會出此毒手？

記者徐珮華／台北報導

龍千玉、王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手，18日齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱。龍千玉表示每每看到兒童受虐事件，都會十分揪心落淚；而身為公眾人物，取之於社會、用之於社會，希望用愛的力量撫平所有傷害。

孟慶而（左起）、班鐵翔、龍千玉、王瞳、吳俊宏為受虐兒獻唱。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

龍千玉16日才現身曹西平靈堂淚別摯友，18日出席公益活動獻唱多首金曲。談及受虐兒童，她心疼表示：「身為母親的我，真的很不捨，不解為何會有這些大人們如此殘害小孩，怎麼下得了手？每個孩子都是懷胎10月的心頭肉，疼都來不及了，怎會出此毒手？大人縱使有再多的困難、不順、煩心，也不應該拿小孩當出氣筒。小孩純潔得像張白紙，非常無辜。」

廣告 廣告

龍千玉近來忙於新專輯《戲夢》和4月的「男人情女人心」演唱會，為此減少演出，不僅未接下跨年活動，海內外10多場演出也都婉拒，並將星馬多場演出延期至6月。她今年過年也會閉關在家練唱與準備，持續超慢跑與心肺訓練，希望好好保養聲音與體力。雖然在籌備個唱，但她對於公益不遺餘力，時間不等人，愛要及時，為受虐兒出力刻不容緩。

王瞳則與特殊兒童一同演唱艾成生前的福音創作曲〈耶穌〉，她強調艾成生前最關心受虐兒，自己也會持續關注、完成對方心願，讓他在天上不擔心。此外，她今年回歸創作歌手身分，除了將推出創作單曲，農曆大年初一開始就有一系列演出，也透露霸氣樂團即將發片，「每年出席愛心活動，都是與艾成的一個連結，包括樂團與創作，我會繼續完成他的心願。」

龍千玉（右3）領軍，眾多歌手齊聚力挺公益。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）

班鐵翔則演唱英文經典名曲〈The Older I Get〉，並為西班牙名曲〈Quizás, Quizás, Quizás〉一字一句發音苦練。他表示將為了艾成持續為愛獻唱，是自己的堅持也是期許。2月將赴愛爾蘭拍攝電影的他，屆時全程以英語演出，期待順利完成。

吳俊宏分享探訪「天使」的難忘經驗，有位天使粉絲熱情且用力握住他雙手長達5分鐘，他也感受到對方純真的熱情與期盼。身為爸爸的他，表示自己很疼愛小孩，不敢相信有人會如此狠心虐童，呼籲粉絲奉獻愛心，溫暖每一顆受傷的心。他也在台上演唱新歌〈心頭肉〉，氣氛溫馨。

孟慶而連續6年愛心演出，她表示自幼家境辛苦，因此能體會需要被關懷的困境，懇請外界伸出援手幫助受虐兒童。農曆春節將至，她分享除夕當天會在軍中演出，陪國軍兄弟過年，馬年也將密集發表許多創作曲。

更多三立新聞網報導

洪詩照顧李運慶失智父掀議！陳沂逆風點名「女權人士」開轟：管太多

周蕙開唱前夕「摯愛突病危」！認了心疼自己…出道27年拋重磅消息

女星結婚3年拒生第3胎！手臂植入避孕針 「全程親自掌鏡」畫面曝光

民歌天后竟是台大學霸！「48年前嫩照」流出 純白禮服美成這樣

