龍千玉拋喜訊! 迎出道48年"首場個唱" 高齡龍媽來站台

入行48年的情歌天后龍千玉，宣布將在明年4月，在台中舉辦首場個人演唱會，消息一出，引發歌迷熱烈討論，預告記者會上，除了龍媽媽、以及弟弟江志豐現身站台，主辦單位還安排兩位猛男，讓龍姊彷彿回春一樣。

大紅禮服現身，情歌天后龍千玉，嫁給舞台48年了，終於要辦首場個人演唱會。情歌天后龍千玉：「期待相逢看你滿面春風，祝福你馬到成功。」開心宣布明年4月要在台中開巡迴演唱會，兩位猛男，扛著龍姊，就像是媽祖要出巡，龍千玉說，其實很害羞，手還一直抖，但第一次跟猛男合作，龍媽知道嗎？情歌天后龍千玉：「沒有，所以我媽媽剛剛早上來得時後，她覺得說，女兒啊，妳現在比較開放喔。」

歌手龍千玉首開個人演唱會，也第一次跟猛男合作。（圖／民視新聞）龍媽媽跟弟弟江志豐也都現身力挺，出道這麼久，年近90歲的媽媽第一次來站台，龍千玉淚崩這場演唱會是為母親而唱，龍媽媽說：「我很歡喜，這是她第一次開演唱會，給她支持鼓勵加油。」龍千玉說，謝謝爸爸、跟弟弟，把太太、跟媽媽讓給自己，將近50年的演藝歲月，發過50張專輯，一直以來都婉拒個唱邀約，因為擔心演出不完美，這次勇敢踏出，主要也是因為，很多歌迷已經從少女等到都當阿嬤了。情歌天后龍千玉：「我跟你說齁，我這個人比較完美主義，任何事情都想說要做到100分，但是你知道，人生怎麼可能會有100分。」

龍千玉預告首場演唱會，龍媽媽、及弟弟江志豐現身站台。（圖／民視新聞）第一場個人演唱會，辦在台中，是龍姊的貼心，就是為了讓南北粉絲，路途不至於太奔波，只是說，50張專輯，首首金曲，龍千玉跟導演討論歌單，真的三天三夜也唱不完。情歌天后龍千玉：「可能到時候會問一下粉絲朋友們，比較想聽什麼歌曲，我們會優先考慮到歌單裡面。」龍千玉還透露，10多年前，過世的女兒，終於再次來到夢中，微笑支持，到時候，除了女兒的愛歌，還會唱這首卡將喲，塵封10多年，就怕Hold不住淚灑舞台。

