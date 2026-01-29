龍千玉推出新專輯《戲夢》棉花糖造型超吸睛引發熱烈討論！感恩楊麗花催生新歌 珍惜當下成永恆！

▲龍千玉迎馬年推出新專輯戲夢

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】龍千玉迎新春，出新輯接好運！台語歌后龍千玉推新輯《戲夢》，在馬年開春新歌迎新氣象，一襲白紗水袖造型，讓網友驚艷直呼仙女下凡，龍千玉則笑回我比較喜歡粉絲的暱稱棉花糖公主！提到新歌，龍千玉分享之前在高流巧遇國寶天后楊麗花阿姨，開心的將合照貼在社群，引發粉絲熱情給超過上萬個讚，因而催生新歌，以歌仔戲為元素的新作致敬楊麗花！龍千玉也分享心情感言「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆」！

龍千玉推出新專輯，鼓舞打氣邁向新旅程，新專輯同名新歌《戲夢》為民視八點戲劇「豆腐媽媽」下集預告曲，而新專輯的每首歌，都很有能量，如同自己一段段的人生心情故事，對自己的意義不同！而新歌以歌仔戲曲拉開序幕，曲風婉轉動人，描述王寶釧的故事，終於苦盡甘來迎來幸福，龍千玉分享演唱十分有感，回顧著走過的痕跡，龍千玉並說日前與創作林久登與楚陽老師喝下午茶，聊到這幾年的心境領悟，人生就像一齣戲，在這個大舞台，每個人都是戲裡的角色，同樣也是台下的戲迷，大家都有著多重的身分，體驗著許多不同的經歷，歌曲在戲曲老師以歌仔戲展開，前世、今生輪迴流動，走過歲月，對於許多事都應「看淡」，要隨順因緣，不要太執著，自己還在學習的路上，心境與前幾年比起來，有更多的體驗，以明天先到還是無常先到的心境看待，努力朝著活在當下、珍惜當下，很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆！

新歌的故事，總共有七個版本，從梁山伯與祝英台到最後的王寶釧與薛平貴故事雀選，因為這故事最後是苦盡甘來，所有辛苦的等待，迎來美好的結局，就像自己的人生，現階段終於能喘一口氣，也是給自己打氣期許的方向！

提到新歌，龍千玉分享日前在高雄流行音樂中心，巧遇國寶天后楊麗花阿姨，兩人開心合照，貼在社群，引發粉絲熱烈迴響，超過上萬個讚，粉絲留言希望能有一首與歌仔戲元素有關的歌曲，因而有新歌的誕生，因為歌仔戲的發想，讓新歌有了新創意，也是這些年自己對人世間的看法，感悟與縮影心路歷程，學習著看淡放下，而不是消極的，要積極的「放下過去，放眼未來」，穿越輪迴流轉人生的理念，粉絲反應很驚艷，不同過往，引發討論，讚譽有加，讓我始料未及的好開心，此外，新專輯也做了許多突破，新歌推出後，許多素人在網路都爭相翻唱，真是給我打了一劑強心劑，開春就有著馬到成功的意味！

對於新造型，一襲白紗有著繡球花造型的飄逸水袖，讓粉絲超驚艷，引發熱烈討論，被粉絲讚封棉花糖公主有如仙女下凡，龍千玉開心直說感謝大家的喜愛與豐富想像，首次嘗試新造型，白紗若影若現，讓我有些猶豫，自己比較保守，在造型師加入今年流行的蝴蝶結元素，讓我很安心，而新歌《戲夢》有著歌仔戲元素，水袖是戲服的重要表徵，因而有繡球花造型的水袖創意，希望新造型大家都喜歡！

日前拍攝新歌MV，因應導演的AI後製，走位與眼神都要需正確符合，必須有著精準眼神、手勢等動作到位，NG多次，打破我拍MV的NG次數紀錄，花了好多時間才完成，想到歌詞我仍忍不住的紅了眼眶，但這是喜悅的感動！

而近日除了忙新專輯推出，還要為四月將登場的人生首次個唱《男人情女人心》進行排練，蠟燭兩頭燒，讓龍千玉直呼考驗著體力與耐力，經常在身心俱疲時，總會鼓勵自己，就如同人生一樣，苦盡甘來，為自己迎來達陣新階段目標！

龍千玉《男人情女人心》演唱會4月25日台中開唱，年代售票與四大超商熱賣中！