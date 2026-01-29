龍千玉推新作致敬楊麗花 「仙女下凡」喊：喜歡棉花糖公主

【緯來新聞網】台語歌后龍千玉推新輯《戲夢》，在2026馬年開春以新歌迎新氣象。一襲白紗水袖造型讓網友驚艷，直呼是「仙女下凡」，龍千玉則笑回：「我比較喜歡粉絲的暱稱『棉花糖公主』！」提到新歌契機，龍千玉分享先前在高流巧遇國寶天后楊麗花，開心地將合照貼在社群，引發上萬名粉絲熱情點讚，因而催生這首以歌仔戲為元素、致敬楊麗花的「戲夢」。龍千玉感性表示：「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。」

龍千玉推新輯《戲夢》。（圖／豪記唱片提供）

這首新歌同時也是民視八點檔《豆腐媽媽》的下集預告曲。專輯中的每首歌都充滿能量，如同她一段段的人生故事。新歌以歌仔戲曲拉開序幕，描述「王寶釧」苦盡甘來的故事。龍千玉分享，日前與創作人林久登、楚陽老師品茗聊天時，體悟到人生就像一齣戲，每個人都是台上的角色，也是台下的戲迷，應學習「看淡」並隨順因緣。她直言：「以明天先到還是無常先到的心境看待，努力朝著活在當下、珍惜當下邁進。」



在錄音室演唱時，龍千玉腦海浮現「人生跑馬燈」，從小到大的心路歷程歷歷在目。她透露《戲夢》的故事版本多達7個，從「梁山伯與祝英台」到最終雀屏中選的「王寶釧與薛平貴」，正是因為這段故事象徵辛苦等待後的「美好結局」，如同她現階段終於能喘口氣、為自己打氣的心境。

龍千玉推新輯《戲夢》。（圖／豪記唱片提供）

除了曲風突破，龍千玉的新造型也引發討論。這套結合「繡球花」與飄逸「水袖」的白紗，加入今年流行的「蝴蝶結」元素，讓一向保守的她感到安心。她表示水袖是戲服的重要特徵，希望粉絲會喜歡這個「仙氣滿滿」的創意。



拍攝MV時，因應導演的「AI後製」，龍千玉必須精準對位，NG次數甚至打破個人紀錄。雖然過程辛苦，但想起歌詞仍忍不住紅了眼眶，直言那是「喜悅的感動」。目前她正忙於專輯宣傳，同時緊鑼密鼓籌備4月25日將在台中舉辦的人生首場個唱「男人情女人心」。儘管蠟燭兩頭燒，她仍鼓勵自己要像歌曲傳達的精神一樣「苦盡甘來」。

