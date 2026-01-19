龍千玉推10場演出備戰演唱會 王瞳做公益曝與艾成「永恆連結」

將在4月25日舉辦《男人情女人心》演唱會的台語歌后龍千玉，18日攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」獻唱，並為受虐兒發聲。王瞳也分享每年一定抽空出席公益活動，因艾成生前也非常關心受虐兒，「我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心、這也是我與艾成永恆的連結！」

孟慶而（左起）、班鐵翔、龍千玉、王瞳、吳俊宏18日至高雄出席公益活動。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）

投入公益活動多年的龍千玉，18日在活動中演唱〈祝你馬到成功〉、〈尚水的愛〉、〈風中的玫瑰〉立即帶動現場氣氛，後表示每次看到兒童受虐事件，都感到十分揪心，也會因為心疼而落淚，「身為母親的我，真的很不捨，不解為何會有這些大人們如此殘害小孩，怎麼下得了手？每個孩子都是心頭肉，疼都來不及了，怎會出此毒手？大人縱使有再多的困難不順煩心，也不應該拿小孩當出氣筒。」

廣告 廣告

聊到近況，龍千玉目前忙於準備4月將登場的個唱《男人情女人心》與新輯《戲夢》，為了演唱會呈現最佳狀態，她沒有接跨年活動，也婉拒海內外10多場演出，希望好好的保養聲音與體力。近來持續超慢跑與心肺訓練的她，驚喜發現身體因為運動變好了，稱過往忙工作疏於保養，因為演唱會反而讓身心靈得到調理，「今年過年會閉關在家練唱與準備，等了一輩子的演唱會，對我而言，今年最重要的事就是全力準備個唱，雖然在籌備個唱，對於公益也要力挺，時間不等人，愛要及時，為受虐兒出力，刻不容緩！」

龍千玉（中）將在4月25日舉辦《男人情女人心》演唱會。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）

王瞳溫馨則與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲〈耶穌〉及〈你的甜蜜〉，與台下熱情互動。也預告會回歸創作歌手身分，霸氣樂團也將發片，2026年上半年也會推出自己的創作單曲，「每年出席愛心活動，都是與艾成的連結，包括樂團與創作，我會繼續完成他的心願。」

她也笑稱過年不得閒，初一開始就有一系列的演出，未來在戲劇作品也想挑戰一些特殊角色如學手語或是律師等，期望這些計畫都能實現。

王瞳（右2）認為每年出席愛心活動，都是與艾成的連結，「包括樂團與創作，我會繼續完成他的心願」。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）

班鐵翔演唱英文經典名曲〈The Older I Get〉、西班牙名曲〈Quizás, Quizás, Quizás 〉（也許，也許，也許）後，表示為了愛心義演，不懂西班牙語，一字一字的發音苦練，希望大家會喜歡，現場粉絲情滿滿掌聲鼓勵支持！

他也表示將延續已故好友艾成的善心，會持續的獻唱。接著透露2月將赴愛爾蘭拍電影，屆時將全程以英語演出，期待順利完成。

近日推出新專輯《愛你如火》的吳俊宏，站上家鄉高雄舞台演唱〈英雄好漢〉、〈心頭肉〉後，坦言一向愛小孩的自己，不敢相信有人會如此狠心虐童，呼籲粉絲獻出愛心，「身為爸爸，我感同身受！」希望能募得更多款項，給予受虐兒實質幫助。

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」