龍千玉推10多場演出送暖 王瞳圓艾成遺願「永恆連結」

吳俊宏（右起）、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而齊聚高雄獻唱募款。台灣愛與希望國際關懷協會提供



龍千玉前天（1╱18）攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶齊聚高雄為「台灣愛與希望國際關懷協會」獻唱，忙著備戰4月「男人情女人心」演唱會與新專輯《戲夢》的她沒接跨年活動，也婉拒海內外10多場演出，希望好好保養聲音與體力，近來持續超慢跑與心肺訓練，驚喜發現身體因為運動變好了。

壓軸登場的龍千玉一連演唱〈祝你馬到成功〉、〈尚水的愛〉和〈風中的玫瑰〉，她呼籲用愛的力量撫平傷害，每個生命都必須被尊重，第3次為受虐兒童發聲，她表示：「身為母親的我，真的很不捨，不解為何會有這些大人們如此殘害小孩，怎麼下得了手？每個孩子都是懷胎10月的心頭肉，疼都來不及了，怎會出此毒手，大人縱使有再多的困難不順煩心，也不應該拿小孩當出氣筒，小孩純潔得像張白紙，非常的無辜，每每看到這些社會新聞，都會十分揪心的哭，真的太可憐了！」

投入公益活動多年，龍千玉感恩地說：「大家給我的鼓勵支持，讓我有一點點的能力，能為社會做些事，施比受更重要，希望讓愛持續溫暖的傳遞。」談到人生首場個唱，她透露今年過年會閉關在家練唱，「等了一輩子的演唱會，對我而言，今年最重要的事就是全力準備個唱，雖然在籌備個唱，對於公益也要力挺，時間不等人，愛要及時，為受虐兒出力，刻不容緩」。

王瞳也與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲〈耶穌〉和〈你的甜蜜〉，她透露每年一定抽空出席愛心活動，「艾成生前最關心的受虐兒，我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心、這也是我與艾成的一個永恆的連結」。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

