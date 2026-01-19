龍千玉揪心落淚 王瞳獻唱艾成遺作曝「永恆的連結」

台語歌后龍千玉攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手齊聚高雄愛心獻唱，龍千玉表示每每看到兒童受虐事件，都會揪心落淚，希望用愛的力量撫平所有傷害；王瞳則守著與艾成對受虐兒的愛，做永恆的連結。

當天王瞳溫馨與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲《耶穌》，並以《你的甜蜜》與台下熱情互動。王瞳分享，這些孩子們雖然看來很辛苦，卻也都是甜蜜的負擔，每年一定抽空出席愛心活動，「艾成生前最關心的受虐兒，我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心，這也是我與艾成的一個永恆的連結。」

壓軸登場的龍千玉穿著一襲紅色禮服，演唱應景新歌《祝你馬到成功》，接續演唱八點檔戲劇歌曲《尚水的愛》，多次參加愛心獻唱的她呼籲用愛的力量撫平傷害，每個生命都必須被尊重，最後帶來《風中的玫瑰》，帶動全場大合唱。

提到近況，龍千玉忙著四月將登場的「男人情女人心」演唱會與新專輯《戲夢》，為了演唱會減量演出，不但沒接跨年活動，也婉拒海內外10多場演出，希望好好保養聲音與體力，全力準備人生的首場個唱。她近來也持續超慢跑與心肺訓練，驚喜發現身體因為運動變好了，過往忙工作疏於保養，反而因為演唱會讓身心靈得到調理。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導