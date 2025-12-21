龍千玉明年4/25辦處女唱

千呼萬喚，天后初登場！情歌天后龍千玉入行48年首場個唱《男人情女人心演唱會》，2026年4月25日台中中興大學惠蓀堂開唱，龍千玉大紅禮服現身記者會，坐著猛男人肉轎子嬌羞高唱新歌「祝你馬到成功」，為人生第一場個唱搏好彩頭！此外，龍媽與弟弟江志豐現身鼓勵力挺，讓龍千玉淚崩的感謝「這場演唱會為母親而唱，今生已無遺憾！」《龍千玉男人情女人心演唱會》門票12月23日年代售票與四大超商同步開賣！

藝界人生48年處女唱首登場！情歌天后龍千玉開心宣布人生喜事《男人情女人心演唱會》，2026年4月25日台中開唱，記者會上龍千玉一襲大紅禮服驚艷現身，坐在猛男的人肉轎子，嬌羞的高唱應景新歌「祝你馬到成功」，祝福期許首場個唱，票房開紅盤，龍千玉直呼第一次與猛男互動，還被公主抱著出場，感覺好奇妙，心情超緊張害羞，全身都僵直了，我都不敢直視耶，與猛男互動演出，這是我的初體驗，真是從未想過，在舞台上第一次感到害羞呢，即將迎接到來的馬年，就要挑戰人生首次個唱，龍馬精神正好鼓舞自己，期望贏來好彩頭，猛男初體驗，就像面對我的人生首唱，勇敢全力以赴！（圖：瑞揚創意提供）