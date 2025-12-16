龍千玉暴瘦5公斤突爆重磅喜訊！秘戀48年點頭I DO 認了「有些事需要衝動」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

龍千玉出道48年宣布人生大事，將於明年4月25日在台中中興大學惠蓀堂，舉行「男人情女人心巡迴演唱會」，並於今（16）日舉辦記者會，龍千玉坦言辦演唱會除了一圓媽媽的夢想外，也有一些衝動的原因。

龍千玉出道48年，宣布開個人演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）

記者會上龍千玉一襲大紅禮服驚艷現身，坐在2位猛男的人肉轎子上、被猛男公主抱，還第一次摸上猛男的胸肌上，讓龍千玉超級害羞，直呼：「回春了！」她提到這次要開個唱壓力很大，還因此瘦了5公斤，還睡不著，一小時起來一次，「我想著跟舞台談戀愛48年了，終於說了『I DO』。」

廣告 廣告

龍千玉透露，每年發片的時候，被問到什麼時候開演唱會，她坦言其實一直覺得沒有想開演唱會，因為覺得壓力太大，有可能會很累，「不知道會不會自律神經失調，這一次要做，就是有一些事情要衝動，要有一點勇氣，這場演唱會對我來講，是是歌壇不一樣的里程碑，也是很多粉絲成長美好的記憶。」

龍千玉在記者會，與猛男親密互動。（圖／記者吳雨婕攝）

談到這次邀來猛男，還與猛男親密互動，龍千玉嬌羞不已，媒體詢問猛男的胸肌手感如何，她雙手遮住臉，害羞表示：「雖然我是資深美魔女，但我的內心傳統古板的靈魂，剛是真的很害羞，（胸肌）皮膚超好，很有彈性，當下讓我好像跟他們年紀差不多。」這次的衣服也大尺度露出超深事業線，她開玩笑的說：「讓『長輩』慢慢有點出來遊山玩水。」先前因為壓力太大暴瘦4公斤，她透露因為演唱會預計要穿緊身的衣服，希望能再瘦2至3公斤。

更多FTNN新聞網報導

終於公布好消息！戴佩妮出道25年爆喜訊 「時間點在明年3月」

唱紅〈在加納共和國離婚〉！DIOR大穎低調來台場勘 無預警爆喜訊

〈好心分手〉原唱來了！盧巧音生日前爆喜訊 51歲狀態曝光

