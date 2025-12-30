龍千玉曝曹西平生前遺願！無緣嫂嫂情同親兄妹 感嘆人生如浮雲

記者鄭尹翔／台北報導

66歲資深藝人曹西平昨（29日）晚間驚傳猝逝於新北市三重住處，消息曝光後，「台語歌后」龍千玉率先發聲，悲痛透露曹西平生前曾對她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，沒想到如今竟一語成讖，讓她至今難以接受這個事實。龍千玉表示，凌晨得知噩耗後徹夜難眠。

龍千玉特地幫曹西平慶生。（圖／翻攝自臉書）

龍千玉回想與「四哥」曹西平相處的點滴，感性形容他一直是自己精神與心靈的支柱，早已是如同家人般的存在。她也透露，平安夜才傳訊息向曹西平送上祝福，對方卻已讀未回，未料竟成最後互動，原本當天還計畫前往探望，如今卻天人永隔，令她悲痛萬分。

據了解，曹西平於昨晚10點27分被發現倒臥在住處，救護人員趕抵現場後，確認他已明顯死亡，遺體出現屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時，陪同在旁的乾兒子Jeremy當場忍痛放棄急救。警方初步調查，現場未發現外力介入跡象，詳細死因仍待後續相驗釐清。

曹西平一生未婚、膝下無子，近年淡出演藝圈，生前曾在節目中坦言與曹家人多年無往來，並已預立遺囑，決定將遺產全數留給平日照顧他的乾兒子，相關說法過去即引發外界關注。

事實上，曹西平2019年曾在節目《震震有詞》中揭露曹家四手足為父親遺產反目，自己甚至被兄弟誣指侵佔父親名下5棟房產。他當時憤怒表示，實際上每棟房產都處於負債狀態，每月近15萬元房貸全由自己扛下，長期龐大壓力導致圓形禿與失眠，身心備受煎熬。

