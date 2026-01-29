龍千玉曝81歲國寶級天后近況 感嘆：很多世事無法掌控！

龍千玉推新輯《戲夢》。（豪記唱片提供）

台語歌后龍千玉推新輯《戲夢》，在馬年開春新歌迎新氣象，一襲白紗水袖造型，讓網友驚艷直呼仙女下凡，龍千玉則笑回「我比較喜歡粉絲的暱稱棉花糖公主。」提到新歌，龍千玉分享之前在高流巧遇81歲國寶天后楊麗花阿姨，開心的將合照貼在社群，引發粉絲熱情給超過上萬個讚，因而催生新歌，以歌仔戲為元素的新作致敬楊麗花。

龍千玉新歌以歌仔戲曲拉開序幕，曲風婉轉動人，描述王寶釧的故事，終於苦盡甘來迎來幸福，龍千玉分享演唱十分有感，回顧著走過的痕跡，龍千玉並說日前與創作林久登與楚陽老師喝下午茶，聊到這幾年的心境領悟，人生就像一齣戲，在這個大舞台，每個人都是戲裡的角色，同樣也是台下的戲迷，大家都有著多重的身分，體驗著許多不同的經歷，歌曲在戲曲老師以歌仔戲展開，前世、今生輪迴流動，走過歲月，對於許多事都應「看淡」，要隨順因緣，不要太執著。

龍千玉推新輯《戲夢》。（豪記唱片提供）

她坦言還在學習的路上，心境與前幾年比起來，有更多的體驗，以明天先到還是無常先到的心境看待，努力朝著活在當下、珍惜當下，很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。

龍千玉近日除了忙新專輯推出，還要為四月將登場的人生首次個唱「男人情女人心」進行排練，蠟燭兩頭燒，讓龍千玉直呼考驗著體力與耐力，經常在身心俱疲時，總會鼓勵自己，就如同人生一樣，苦盡甘來，為自己迎來達陣新階段目標。龍千玉「男人情女人心」演唱會4月25日台中開唱，年代售票與四大超商熱賣中。

