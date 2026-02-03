龍千玉曾動甲狀腺手術！過度養生吃得太清淡 營養師給健康建議

語歌壇「情歌天后」龍千玉近日為即將到來的個人大型演唱會積極備戰，也找來營養師協助，包括體力、聲音、膚質等各方面的保健保養。今（3）日參加豪記唱片記者會，受訪時笑著說，因長期追求「極致清淡」的飲食，竟被營養師警告吃得太清淡。龍千玉透露，曾經動過甲狀腺手術，近期「甲狀腺素低下」容易疲倦、緊張，甚至被醫師與營養師警告「保養過頭」，身體完全沒有油脂可以燃燒，讓她十分驚訝。

龍千玉坦言，過去為了維持保養體態，自以為是資優寶寶，卻被營養師說有些保養過頭。她笑說：「以前我覺得水煮蛋、馬鈴薯、玉米、南瓜就是最棒的，現在營養師強制我要吃炒蛋，還要有奶油、橄欖油；甚至要吃澱粉才有脂肪可以燃燒，以前都不吃麵、米飯。」現在她每天嚴格執行「蔬菜一個半拳頭、水果一個拳頭」黃金餐盤。

▲ 龍千玉遭營養師警告，吃得太清淡。（圖：記者郭懿慧 攝）

相對於大家擔心舉辦演唱會體力是否足夠，龍千玉表示「感性關卡」才是最大的挑戰。在排練過程中，只要特定曲目的前奏一響，甚至曾經因為想起逝去的親人與摯愛的母親而數度淚崩。龍千玉感性地說：「大家擔心我的體力，我反而擔心自己 hold 不住眼淚。只要想到媽媽，我現在都還在克服那個情緒。」她甚至開玩笑說要把提詞機放高一點，好讓自己能「仰頭止淚」，展現出歌后真情流露的一面。

▲ 龍千玉領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街，迎金馬好彩頭。（圖：豪記唱片）

一向很重視儀式感，龍千玉開心分享每逢除夕當天，一定會在家中的各角落，放置一枚50元銅板硬幣，讓家裡看起來金光閃閃，有朋友來家中作客，看見地下到處都是錢，經常忍不住的直說妳家怎麼到處都是錢阿，在過年聽到這樣的吉祥話，真是個好兆頭又開心；當然也會有不明究裡的朋友，會想幫忙撿起錢，我就會馬上制止：拜託趕快放回去。龍千玉說：「50元的另個意義就是圓圓滿滿，加上又是黃金的色澤，也代表著財運滿滿。」

