龍千玉淚崩步出靈堂！曝「2度夢到曹西平」相約來世再見

龍千玉現身靈堂哀悼曹西平。（圖／東森娛樂）



資深藝人曹西平（四哥）2025年12月29日晚間於新北市三重住處離世，享壽66歲。今（16）日前嫂嫂龍千玉現身靈堂哀悼，停留約1小時後接受訪問，當場痛哭顫抖、數度說不出話，透露曹西平離世這3週，曾2度夢到對方，夢境相當真實，就像生前互動那樣真實。

至於夢境內容，龍千玉提到第一次夢到曹西平時，兩人像生前一樣開心聊天，他還說：「妳做什麼事情，我都會支持！」第二次夢到曹西平是兩人一起吃飯的畫面，他的眼鏡雖然斷掉卻毫不在意，瀟灑的說：「斷了就斷了！」就像生前那樣個性很豁達。

龍千玉表示，她曾對曹西平說：「謝謝你在我最無助的時候，當我的靠山，給我很多的鼓勵跟支持。」相信這一是緣分結束，但未來生生世世仍會有不同的緣分再見。



