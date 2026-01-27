龍千玉淚崩送別曹西平！她哽咽鞠躬：對不起四哥…

娛樂中心／曾詠晞報導



資深藝人曹西平於（2025）去年12月29日深夜在住家過世，享壽66歲。他的乾兒子小俊（Jeremy）與家人在今（27）日上午，於台北市懷愛館以「率真・謝幕」為名，為他舉辦了一場追思會。現場布置得就像是他人生最後一場演唱會，包含好友陳凱倫、包偉銘，前嫂嫂龍千玉以及許多粉絲都到現場送他最後一程，氣氛雖然傷感但也充滿溫暖。





資深藝人曹西平2025年底去世，今（27）日由乾兒子為他在台北市懷愛館舉辦追思會。（圖／翻攝自Jeremy 穿洞日常臉書）

曹西平追思會由乾兒子（圖左）籌辦，前嫂嫂龍千玉（圖右）也低調現身致詞。（圖／翻攝自Jeremy 穿洞日常臉書）

龍千玉落淚致感謝四哥

在追思會現場，生前與曹西平情同家人的「前嫂嫂」龍千玉也上台說話。她剛開口便不忍落淚，並表示「對不起，四哥應該不想看到我哭」。龍千玉非常感謝曹西平在她人生最脆弱、最沒有方向感時，站在她身後堅定地成為他的靠山，並給她很大的勇氣讓她能在歌壇繼續走下去。她感性說到，「因為認識四哥讓我生命有不一樣的意義，我相信他會用不一樣的方式陪伴我們」。一直到追思會當天，龍千玉還是覺得一切都像一場夢，不敢相信好友真的離開大家了。

曹西平乾兒子小俊（Jeremy）哽咽致詞，感念曹西平教他的人生道理，也感謝許多親友粉絲的安慰與支持。（圖／翻攝自Jeremy 穿洞日常臉書）

曹西平乾兒子與前嫂嫂龍千玉鞠躬致謝所有當天到場的親朋好友。（圖／翻攝自Jeremy 穿洞日常臉書）

乾兒子盡孝籌備後事 演藝圈大咖錄影哀悼送別

曹西平生前非常照顧乾兒子小俊（Jeremy），曾說過當初自己發不出薪水時，小俊依然留在他身邊幫忙，非常體貼孝順。今天的活動也由小俊全權處理，讓龍千玉萬分感動。現場除了好友外，胡瓜、吳宗憲、小S等人都送上花籃，陳美鳳與藍心湄等人也錄製影片表達捨不得的心情。現場滿滿的愛與思念，成功為曹大哥的演藝人生畫下完美的句點。

