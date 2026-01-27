龍千玉淚崩送別曹西平！曝「他曾趕走Jeremy」乾兒子不離不棄暖舉曝

記者徐珮華／台北報導

曹西平（四哥）上月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy（小俊）今（27）日為他舉辦追思會，眾多親友與粉絲到場送別。曹西平前嫂嫂、摯友龍千玉稍早現身致詞，緊握Jeremy的手，一開口便忍不住淚崩：「對不起，四哥應該不想看到我哭。」

龍千玉緊握Jeremy手，淚崩送別曹西平。（圖／冬瓜行旅提供）

龍千玉與曹西平在演藝圈相互扶持多年，她致詞時感謝對方在自己最軟弱、無助時，成為最大靠山，給了她繼續走下去的勇氣。曹西平生前以孝順出名，她也回憶對方時常叮囑她把握陪伴家人的時光，「江媽（龍千玉媽媽）要90歲了，你們陪伴她的日子還有多少？」看到她帶著母親遊山玩水時，也會鼓勵：「對，就是要這樣，知道嗎？」

此外，龍千玉透露曹西平人生最低潮時，曾一度要求Jeremy離開，「小俊，你走啦，你走啦，我沒辦法付你薪水。」不過Jeremy始終不離不棄，無私陪伴卻不求回報，甚至不惜睡在沙發長達半年。曹西平生前與她一同參加Jeremy畢業典禮，笑說「你看，有沒有像爸爸媽媽來看你的畢業典禮」的場景，至今仍歷歷在目。

龍千玉表示，曹西平為大家帶來許多歡樂與正能量，也讓自己的生命有了不同命運，他的離開彷彿是一場夢，「但我相信他一直在我們心上，用不一樣的方式繼續陪伴我們。」

龍千玉感謝Jeremy對曹西平不離不棄。（圖／冬瓜行旅提供）

龍千玉曾與曹西平三哥曹南平有段長達7年的婚姻，儘管兩人早已離婚，但她與曹西平情誼未曾疏遠，更是對方口中「唯一的親人」。而曹西平猝逝後，乾兒子一度因無血緣關係無法認屍，所幸龍千玉出面與家屬協調，後事才得以順利進行。

