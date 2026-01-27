龍千玉淚崩道歉「四哥不想看我哭」 揭曹西平生前最掛念這件事
〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平今(27日)日追思告別演唱會，「情歌天后」龍千玉和小俊上台致詞。一上台，龍千玉便忍不住情緒潰堤落淚，她哽咽向台下的四哥道歉：「對不起，他應該是不想看到我哭，但我難過無助時，他就是我的靠山，給我勇氣一直走下去，四哥讓我生命有了不一樣的命運。」
龍千玉表示曹西平私下雖然犀利，但對「孝順」有著堅持。她回憶，四哥生前最常叮嚀她的就是：「要孝順，媽媽快90歲了，能陪伴的日子有多少呢？」每當看到龍千玉陪伴母親，曹西平總會大力讚賞：「對！就是要這樣。」這份對父母的深情，成了龍千玉心中對曹西平最深刻的印象。
龍千玉特別公開致謝曹西平的乾兒子小俊，透露曹西平曾親口告訴她，為什麼對小俊視如己出，是因為在曹西平人生最低落、甚至一度付不出薪水的時候，小俊始終不離不棄，「他在客廳沙發睡了半年，完全沒有任何要求，就是無私的陪伴。」龍千玉激動表示：「還好有小俊，他跟四哥雖然沒有血緣，卻是最親、最棒、最溫暖的孩子。」
龍千玉也回想起當年與曹西平一起參加小俊畢業典禮的畫面。當時兩人捧著花去現場，還開玩笑對小俊說：「你看，有沒有像爸爸媽媽來參加畢業典禮？」一幕幕回憶躍上心頭，面對老友的離去，龍千玉在台上感嘆這一切彷彿是一場夢，但也強調曹西平在歌壇留下的歡樂與正能量，會永遠留在大家心中，「我相信他一直在我們心上，用不一樣的方式繼續陪伴我們。」
