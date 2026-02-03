龍千玉淚憶曹西平！「過年圍爐少1人」哽咽吐心聲：好像缺少一塊

記者徐珮華／台北報導

曹西平（四哥）去年12月底在家驟逝，享壽66歲，生前摯友、前嫂嫂龍千玉日前赴靈堂及告別式送別，多次情緒潰堤。農曆年節將至，她今（3）日與同門師弟妹謝金晶、楊哲、陳淑萍出席記者會，談及今年過年少了曹西平一同圍爐，難掩悲傷直呼：「四哥是家人、是親人，會覺得好像缺了一塊，可能有點落寞。」

龍千玉（中）淚憶曹西平。（圖／記者鄭孟晃攝影）

曹西平父母離世、與兄弟關係疏離，生前和乾兒子Jeremy（小俊）相依為命。龍千玉回憶，曹西平過年期間經常到她家中圍爐，往年也都會包紅包給姪子、姪女，後來卻改與藍心湄、黃鐙輝一起過年，「他本來還說在自己家過就好，可能覺得我們家的氛圍太熱鬧。」

龍千玉透露，曹西平過世後，自己曾在10天內夢見對方兩次，但近期已未再入夢。談到情緒激動處，她一度哽咽表示「還是會很難過、很突然」；不過她轉念思考，認為對方是在沒有病痛的狀態下離開，且生前已將後事交代妥當，相當有智慧。

龍千玉（左2）領軍謝金晶（左起）、陳淑萍、楊哲出席記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

龍千玉出道45年來首場個唱「男人情．女人心」，將於4月25日在台中中興大學惠蓀堂登場。被問到曹西平是否包票支持，她表示對方生前經常做出令人驚喜的舉動，「如果他還在，應該有可能。但現在不在了，我覺得機率不高。」至於是否會在演唱會重現兩人合唱的歌曲〈天生自然〉，她坦言擔心自己情緒失控，目前歌單仍在討論中。

談及演唱會籌備狀況，龍千玉預告舞台相當華麗，近期也積極保養身體與嗓音。至於嘉賓人選，她笑說目前已有不少人「報名」，屆時嘉賓將不只一位，其中一位更與演唱會名稱相互呼應，暗示正是曾與她合唱歌曲〈男人情女人心〉的袁小迪。

