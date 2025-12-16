龍千玉淚揭愛女死因 盼13年終於入夢

龍千玉出道48年首開唱。瑞揚創意提供



龍千玉出道48年首場個唱「男人情女人心演唱會」，明年4月25日將在台中中興大學惠蓀堂登場，今（12╱16）她以大紅禮服現身記者會，談到過世13年的女兒忍不住淚崩地說：「我女兒走之後，我從來沒有夢過她，但是前幾天我真的夢到了，她沒有講話，就是坐在我的對面笑笑的，可是我感受得到女兒要跟我講『媽媽，妳終於答應要開演唱會了』。」

而龍千玉也難得談起女兒的死因，透露在女兒過世沒多久就透過檢驗知道真相，「我是1個佛教徒，很多人都以為死這件事是一了百了，其實不是，它是沒完沒了，因為它會輪迴，你會繼續受苦，所以我很怕我女兒受苦，所以當真相大白時，當然我還是很痛苦、悲傷，但是最起碼，我知道這是一個意外，而且重點是我知道女兒不是不要媽媽，因為這意外是沒有辦法去控制的，只能說是老天爺的安排」。

廣告 廣告

龍千玉（中）媽媽（右）、弟弟江志豐現身記者會祝賀。瑞揚創意提供

之所以一直沒對外澄清，龍千玉坦言：「那時候我太難過了，我也沒辦法去解釋這些事情，我每1年又要發1張新專輯、國內外作秀，真的很忙，我覺得是真的就是真的，自然大家就會知道真相，所以我後來也沒有刻意要去提起。」

而龍千玉白髮人送黑髮人讓她很痛苦，但也以過來人的身分呼籲：「我不建議遇到困難、不開心、挫折或親人過世時躲在角落自己暗暗的療傷，我希望跟我有一樣經驗的朋友一定要走出來找正向、有能量的朋友聊天，我講一遍、講兩遍、三遍，其實很自然地就慢慢不會那麼痛苦了。」首次開唱，她不僅打算為愛女留1個位子，也會唱女兒最愛的〈忘川河〉，「其實這次演唱會裡面有很多歌曲，導演都很怕我hold不住」。

被問人在加拿大的兒子和媳婦是否會回台看演唱會，龍千玉笑說：「我有問他們要不要來，他們給我一個很神祕的答案，他說到時候看看。其實現在的小孩子都有自己的想法，我們就是給予無限的尊重，也許他會來也不一定啊！」

龍千玉（中）坐著猛男人肉轎子嬌羞高唱新歌〈祝你馬到成功〉。瑞揚創意提供

另外，龍千玉也提到媽媽是她開唱重要幕後推手，「媽媽跟我講說『妳現在還可以唱、還有一些體力，現在不辦，當妳覺得一切都很圓滿、完美了，那妳覺得妳的體力還可以嗎？妳覺得妳的身體還可以嗎？』這也是我答應這場演唱會其中一個原因」。媽媽得知她要開唱開心地說：「妳終於要開了，妳再不開，我就要90歲了。」

每次出專輯都會被問什麼時候開唱，龍千玉坦言：「老實講我不敢說其實我沒有想要開演唱會，因為壓力太大了，我又很力求完美，我覺得我可能會很累，可能會緊張到自律神經失調。」決定開唱後果然她開始失眠，「每1天大概都睡3、4個鐘頭而已，滿腦子都在想說我到底要唱什麼歌、我到底要怎麼把這場演唱會呈現出來」。

為了開唱，龍千玉已瘦身5公斤，還被媽媽阻止再瘦下去，但她說：「可是我覺得要穿緊身的衣服，可能還需要再瘦個2、3公斤吧！我希望瘦到 50公斤。」距離目標還有2、3公斤。「男人情女人心演唱會」門票12月23日於年代售票與四大超商開賣。

更多太報報導

王心凌小巨蛋「極限加座」開賣 加碼全新周邊商品

李進良邀小禎新歡加入親友團 笑虧：比大谷翔平更有「味道」

「空中補給合唱團」迎成軍50年 下月撲台開唱：珍惜美好時刻