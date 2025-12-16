龍千玉淚曝愛女13年前驟逝原因 無奈嘆：老天的安排

台語情歌天后龍千玉入行48年首場個唱《男人情女人心演唱會》將在2026年4月25日於台中中興大學惠蓀堂舉辦，16日她身穿紅色禮服現身記者會演唱新歌〈祝你馬到成功〉，期許首場個唱票房開紅盤，而她的母親與弟弟江志豐現身力挺，讓她淚崩直呼「這場演唱會為母親而唱，今生已無遺憾！」她也坦言打算在演唱會為13年前過世的愛女預留位置，透露「前幾天終於夢到女兒了」。

龍千玉2026年4月25日將舉辦首場個唱《男人情女人心演唱會》。（圖／瑞揚創意提供）

回憶起2012年女兒離世的那一天，龍千玉哽咽表示，當天中午還與女兒一同用餐，討論如何慶祝她的生日，沒想到幾小時後，晚上演出時卻接到噩耗。她透露，當時外界盛傳女兒是輕生，但她無法接受這樣的說法，後來法院通知確認，女兒其實是因意外事故離世，讓她感慨地說：「起碼知道了是意外，不是她不要媽媽了，意外是無法控制的，只能說是老天爺的安排。」但因自己相當悲痛及忙碌，才會多年來未曾對外解釋。

龍千玉的母親（右）與弟弟江志豐（左）16日現身記者會祝賀。（圖／瑞揚創意提供）

龍千玉透露這13年來從未夢見過女兒，直到近期確定舉辦演唱會後，女兒終於出現在她的夢中。她描述，夢中女兒坐在對面，露出微笑，雖然沒有說話，但她能感受到女兒在傳達：「媽媽，妳終於要開演唱會了。」也提到此次演唱會歌單中特別加入了女兒生前最愛的歌曲〈忘川河〉，這首歌講述前世今生的故事，充滿感性，她坦言演唱時可能會淚灑舞台，連導演都擔心她「hold不住」。

龍千玉透露這13年來從未夢見過女兒，直到近期確定舉辦演唱會後，女兒終於出現在她的夢中。（圖／記者郭竹倩 攝）

龍千玉《男人情女人心演唱會》門票將於12月23日開賣。（圖／瑞揚創意提供）

龍千玉身穿紅色禮服演唱新歌〈祝你馬到成功〉，期許首場個唱票房開紅盤。（圖／瑞揚創意提供）

此外，對於即將舉辦人生首場個唱，龍千玉分享近日已開始做體能訓練，在健身房跟著大學生一起上課，訓練肺活量與全身肌力，同時也挑戰練舞：「我最怕跳舞，但人生首唱我要勇於挑戰，最近常做夢在舞台上跳舞，不慎跌到觀眾席中，屢屢被驚醒，但我覺得這是個好兆頭，我會繼續努力，請大家拭目以待！」

