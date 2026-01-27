龍千玉淚灑曹西平追思會 感念「最無助時當我的靠山」

龍千玉上台致詞數度哽咽。（圖／冬瓜行旅提供）

資深藝人曹西平（四哥）於今（27日）在台北市立懷愛館景明廳舉辦追思會。與他情同家人的龍千玉，稍早上台致詞時，先是深深向在場親友鞠躬致意，怎料開口才幾句話便情緒潰堤、淚灑現場。她哽咽道：「我很謝謝四哥在我最軟弱、無助的時候當我的靠山。」

龍千玉強忍情緒表示，曹西平生前最不愛看她哭，但回首演藝路，是曹西平給了她最大的支持與勇氣，讓她能堅定地在歌壇走下去。她感性地說：「因為認識了四哥，讓她的命運有了轉變，雖然四哥如今告別了人生舞台，但他會以不同的方式，永遠活在大家心中。」

在龍千玉的印象中，曹西平總是時刻叮嚀後輩「一定要孝順」。她特別提到曹西平生前引以為傲的乾兒子小俊。曹西平曾透露，當年自己陷入低谷、甚至付不出薪水，曾勸小俊離開，但小俊卻不離不棄，在客廳沙發睡了半年，無私陪伴他度過難關。龍千玉感嘆：「還好有小俊這個沒血緣、卻最溫暖的孩子。」真摯告白讓追思會現場眾人無不鼻酸。

龍千玉、小俊在曹西平告別式致詞。（圖／冬瓜行旅提供）

