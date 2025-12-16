龍千玉淚灑記者會 罕提逝世女兒：真的很痛

龍千玉16日淚灑記者會。（陳俊吉攝）

情歌天后龍千玉入行48年，將於2026年4月25日登台中中興大學惠蓀堂舉辦首場個唱「男人情女人心演唱會」，龍媽與弟弟江志豐現身鼓勵力挺，龍千玉淚崩說：「這場演唱會為母親而唱，今生已無遺憾。」提及親情，她罕見鬆口提到13年前已逝的女兒，她透露近日夢見女兒，「她沒有講話，就坐在我對面笑笑的，但我可以感受到女兒想跟我說：『媽媽你終於要開演唱會了。』」

外界一度以為龍千玉女兒是自殺離開，龍千玉表示事發幾天後就知道真相，但因悲傷又忙，因此一直沒有向外界解釋。她表示女兒最喜歡她的歌曲〈忘川河〉，這回也排在歌單中，「這首歌在講前世今生，沒有喝孟婆湯的故事，我女兒是個很感性的人，她聽到以後說很喜歡這首歌，我也有編排在裡面，這次演唱會有很多歌曲，導演都很怕會hold不住。」

龍千玉坦言得知女兒死因後，還是很傷心，「但當我知道是意外，知道女兒不是不要媽媽，意外是無法控制的，只能說是老天爺的安排。」白髮人送黑髮人，讓她哀痛不已，她也以過來人身分呼籲，「我不建議自己靜靜躲著療傷，要找朋友聊天，而且要找對的人，正向有能量，一遍兩遍的講，就會慢慢的不那麼痛苦，只是剛開始真的很痛。」也表示要珍惜當下，「也是媽媽跟我說，你現在還能唱，還有體力，現在不辦，等你覺得一切都圓滿完美，你還有體力嗎？這也是我答應這次演唱會的其中一個原因。」

提到首場個唱，嫁給舞台48年，終於有了愛的結晶，龍千玉開心表示答應人生首場演唱會的動力，本著回饋與感謝，但當下確實是一股衝動猛然答應，也因為有衝動，才會突破多年來要求完美的龜毛心結，就這麼決定開唱，她表示鬆口答應後就失眠了，但壓力變成鞭策自己的動力，雖然覺得有些辛苦、壓力，但這能改變自己，創造人生的里程碑。

