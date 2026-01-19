龍千玉為個唱狠推10多場邀約 王瞳為艾成獻聲背後藏洋蔥

孟慶而（左起）、班鐵翔、龍千玉、王瞳和吳俊宏為受虐兒發聲。台灣愛與希望國際關懷協會提供

台語歌后龍千玉日前攜手王瞳、班鐵翔、吳俊宏、孟慶而等歌手齊聚高雄，為「台灣愛與希望國際關懷協會」舉辦的公益活動獻唱，以實際行動傳遞愛與關懷。龍千玉第三度為受虐兒童發聲，談及相關議題時語氣沉重，坦言每當看到社會新聞中孩子受傷害的畫面，內心總是萬分不捨，情緒久久難以平復。

投入公益之餘，龍千玉也同步為人生首場個人演唱會全力備戰。她將於4月25日在台中中興大學惠蓀堂舉辦演唱會，近期正積極練唱。為了專心準備，她主動減少演出量，不僅未接跨年活動，也婉拒海內外十多場邀約，並將星馬多場演出延至6月，希望能好好保養嗓音與體力，以最佳狀態迎接重要時刻。

即將為演唱會閉關準備

此外，為了應付演唱會體力需求，龍千玉近來持續進行超慢跑與心肺訓練，意外發現身體狀況在規律運動後明顯改善。她也坦言，過去忙於工作，往往忽略照顧自己，反而因為準備演唱會，讓身心靈重新調整、找回平衡。

農曆年間她將暫時閉關專心練唱，感性表示：「等了一輩子的演唱會，對我而言，今年最重要的事就是全力準備個唱。」即便行程滿檔，她仍不忘公益初衷，強調時間不等人、愛要及時，為受虐兒盡一份心力刻不容緩。

龍千玉（右3）抽空為公益現身。台灣愛與希望國際關懷協會提供

同場參與公益活動的王瞳，則分享近年回歸創作歌手身分的喜悅。她透露霸氣樂團即將推出新作品，上半年也將發表個人創作單曲，逐步完成心中的音樂藍圖。王瞳表示，每年參與愛心活動，都是她與已故丈夫艾成之間重要的情感連結，無論是樂團或個人創作，她都會持續努力完成對方的心願。



