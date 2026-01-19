龍千玉為受虐兒童發聲 呼籲用愛撫平創傷

記者周毓洵／綜合報導

「臺灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會昨（19）晚在高雄林皇宮溫馨登場，吸引上千名善心人士到場力挺。臺語歌后龍千玉第3度站上舞台為受虐兒童發聲，攜手王瞳、吳俊宏、班鐵翔、孟慶而接力獻唱，用音樂把愛送進孩子心裡。

多次投入公益演出的龍千玉，對於再次受邀直呼感動。她表示，非常感謝主辦單位的信任與邀請，身為母親，看到受虐兒相關新聞總是特別揪心，「每個孩子都是心頭肉，真的捨不得他們受到傷害。」她也呼籲社會大眾，用愛的力量撫平創傷，因為「時間不等人，愛要及時」。

當晚由特殊兒少組成的小詩班揭開序幕，溫暖歌聲感動全場。主持人孟慶而感性獻唱多首創作曲，連續6年零缺席參與愛心義唱，她坦言成長過程曾歷經辛苦，更能體會被需要的感受，希望號召更多人一起守護受虐的孩子。

班鐵翔則帶來英文與西班牙經典名曲，為了演出特別苦練發音、誠意滿滿，磁性嗓音讓現場宛如走進時光隧道；吳俊宏回到家鄉高雄演唱新歌「心頭肉」，談到自己身為父親的心情，直言無法理解虐童行為，盼以歌聲為孩子募得更多支持。王瞳則與特殊兒童一同合唱艾成生前創作的福音歌曲「耶穌」，並分享每年參與愛心活動，都是與已故丈夫的一份連結，也會持續關注受虐兒童議題，完成他的心願。

壓軸登場的龍千玉一襲紅色禮服自高空現身，演唱「祝你馬到成功」、「尚水的愛」與「風中的玫瑰」，瞬間炒熱全場氣氛，粉絲齊聲大合唱，現場宛如大型K歌派對，也為這場充滿愛的夜晚劃下最動人的句點。

吳俊宏（右起）、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而齊聚高雄為「臺灣愛與希望國際關懷協會」愛心獻唱募款。（臺灣愛與希望國際關懷協會提供）