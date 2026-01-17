龍千玉痛哭送別曹西平！花束道別內容曝 深夜未眠喊：人生好像一場夢

記者趙浩雲／台北報導

龍千玉拍下送給曹西平的花。（圖／翻攝自臉書）

歌手龍千玉16日前往台北靈堂悼念已故摯友曹西平，距離曹西平辭世將近三週，她手捧象徵「永恆的愛」的白色桔梗花現身靈堂，停留約一小時後離開時情緒潰堤，當場哭到泣不成聲，悲傷神情讓在場人士為之動容，結束悼念返家後，龍千玉在深夜透過臉書抒發心情。

龍千玉當天帶著一大束白色桔梗花走進靈堂，神情沉重，站在靈前靜靜看著曹西平遺照良久。她受訪時數度哽咽，情緒明顯無法平復，談起多年情誼更是忍不住落淚，坦言至今仍難以接受好友離世的事實。

結束悼念返家後，龍千玉在深夜透過臉書抒發心情，貼出了獻給四哥的花束，花束上寫著：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的歌舞」，她也寫下對曹西平的深切思念：「以前我們常聊天。您離開後，還是來到我的夢裡，那種感覺很熟悉、很溫暖，好像在跟我說：不要擔心，我一直都在。」字句流露濃濃不捨。

龍千玉淚崩離開曹西平靈堂。（圖／記者趙于瑩攝影）

她也感性表示，曹西平不只是朋友，更像親人與依靠，「您是親人、是依靠。今天帶著這束花來看您，希望您可以在另一個世界自由歌舞。」並感謝對方在人生低潮時始終站在她身旁，「謝謝您在我最無助的時候，一直站在我身旁，當我的靠山。」

龍千玉以「永遠懷念您」作結，短短一句話，道盡對曹西平的深厚情誼與無盡思念，龍千玉也在留言區感嘆「人生真的好像一場夢，晚安。」也讓不少網友看了鼻酸，紛紛留言替她打氣。

