龍千玉登《一級棒》評歌評到頭痛

「台語天后」龍千玉今（27日）在康康、許志豪、陳孟賢、陳隨意、李子森、杜忻恬主持的中視《綜藝一級棒》擔任大來賓，分享近期推出融合戲曲元素的新專輯《戲夢》，也將舉辦人生首場個人演唱會的「雙喜臨門」好消息。

龍千玉不僅帶來好消息，還爆料許志豪曾私下向她介紹翁鈺鈞，「我還有看到許志豪媽媽與翁鈺鈞合照」，讓人更加好奇這組螢幕CP是否真的「假戲真做」。康康也在許志豪和在翁鈺鈞演唱〈相逢〉後，耍起口技的營造嬰兒哭啼聲，暗示著「志豪的爸爸也應該當阿公了」。

評審難為唱起佛歌

龍千玉在面對吳美琳、陳孟賢演唱〈風鈴聲〉，杜忻恬、李子森詮釋〈愛你的心肝啥人知〉，許志豪、翁鈺鈞演唱〈相逢〉三組CP難分高下的表演，相當煩惱，直呼：「評到頭痛！」還一度在現場唱起「南無觀音世菩薩」，笑說實在太難選。

為了不讓龍千玉為難，許志豪自願退出比賽，「我犧牲，只要我們結婚妳包大包一點就好了」，龍千玉則大氣表示屆時會準備6萬6的大紅包。不甘示弱的陳孟賢為了拉票，立刻出聲：「我跟吳美琳結婚的話，妳都不用包紅包，而且我們洞房妳還可以來看」，瞬間逗笑全場。

曝40年前改名祕辛

特別的是，當杜忻恬、蘇宥蓉、林良歡、吳申梅、蕭玉芬、翁鈺鈞、陳怡婷合唱〈對你懷念特別多〉時，特別邀請「江玉琴」同台，意外揭開龍千玉16歲以「江玉琴」為藝名出道，主攻國語歌壇，直到1987年才改名「龍千玉」轉戰台語歌曲的故事。