龍千玉等48年終於說「I DO」 無預警拋重磅喜訊

龍千玉在記者會上摸猛男胸肌，當場笑喊：「回春了！」（圖／侯世駿攝）

龍千玉今（16日）舉辦《男人情女人心巡迴演唱會》記者會，出道近半世紀才迎來首場大型個人演唱會。她坦言，這次終於點頭開唱，除了想完成母親多年心願外，也帶著一股「衝動與勇氣」，直呼這是歌唱生涯重要的里程碑。

記者會上，龍千玉身穿大紅禮服驚艷全場，不僅坐上兩位猛男的人肉轎子，還被公主抱登場，甚至首次「摸上」猛男胸肌，讓她當場害羞遮臉，笑喊：「回春了！」她笑說，自己雖然是資深美魔女，但內心其實相當傳統古板，「剛剛真的很害羞，猛男胸肌皮膚超好、很有彈性，當下好像覺得跟他們年紀差不多」。

龍千玉舉辦《男人情女人心巡迴演唱會》記者會。（圖／侯世駿攝）

提到籌備演唱會，龍千玉坦言壓力極大，不但因此瘦了5公斤，記者回前一天更嚴重失眠，「一個小時就醒來一次」。她感性形容：「我跟舞台談戀愛48年了，終於說了『I DO』。」更透露過去每年發片幾乎都被問「什麼時候要開演唱會」，但她始終沒有真正下定決心，「我一直覺得辦演唱會壓力太大、會很累，還會擔心會不會自律神經失調」。

今龍千玉記者會服裝尺度相較於以前大膽不少，大方展現事業線，她幽默表示：「讓『長輩』慢慢出來遊山玩水。」也透露自己因壓力已暴瘦4公斤，未來還希望再瘦2至3公斤，「因為演唱會要穿緊身的衣服，還是要再努力一下」。

