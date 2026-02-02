龍千玉籌備演唱會！曝選歌時哭了4次 坦言為此緊張到胃食道逆流

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由許志豪、杜忻恬、李子森所主持的中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》邀請到台語歌后龍千玉，她一連演唱〈男人情女人心〉、〈尚水的愛〉等經典好歌，還特別找來戲曲老師一同演繹新作品〈戲夢〉，「這首歌是用王寶釧跟薛平貴當主題，穿越時空，讓大家看到古代和現代的結合，對人生也有不一樣的體悟。」她還宣布將在4月舉辦個人首場演唱會，「我的歌迷從小聽我唱歌到當爸媽或做阿公、阿嬤，希望大家能來聽龍姊帶大家走入時光隧道的演唱會。」

台語歌后龍千玉登上歌唱節目《唱歌給你聽》。（圖／中天提供）

被問到演唱會的歌單有哪些，龍千玉坦言，為此也很傷腦筋，「選歌的時候選了4次哭了4次，因為無法割捨，所以還沒定案，但我有一首《忘川河》是一定會唱的，因為太多人在粉絲團留言要聽這首，這也是女兒生前最愛的歌。」

龍千玉表示，為了演唱會要保持最佳狀態積極運動，「以前我就有在運動，但沒有像演唱會加倍管理體重、健康，我第1次去做TRX就鐵腿4天，還有我基本上是蠻自律的人，我幾乎不熬夜，不吃太酸、太辣，冰我也幾乎不碰，可是我最近有胃食道逆流，我想說奇怪，我也不吃宵夜怎麼會這樣？」檢查後才發現原來是她籌備演唱會精神太緊繃才導致胃食道逆流，「我非常容易緊張，出道48年我也是鼓起很大的勇氣才踏出這一步，像1點的通告，我12點半就妝髮準備好到場預備，像個新人一樣，很多人就說『妳都唱幾10年了，怎麼還這樣』？」龍千玉還分享自己的保養祕訣，「不大聲講話讓喉嚨使用過度，也會找時間休息，只是我不像蔡依林9點半睡覺，但我會11點半前盡量上床睡覺，因為以前老人家都說如果睡得到子時，比吃補藥還好，而且我要陪媽媽看八點檔，那是我跟媽媽共同的話題。」





