龍千玉胞弟江志豐驚爆昏迷！ 出院報平安：閻王拒收

台語天后龍千玉胞弟、台語歌手江志豐昨（18日）晚間傳出身體不適送醫，一度陷入昏迷，事後才在社交平台發文報平安：「躺了幾十小時，閻王拒收。」據悉，他被送醫後就洗了好幾小時的胃，才終於可以出院。

龍千玉（左）、江志豐（右）。（圖／翻攝自臉書）

綜合媒體報導，江志豐表示，不知道是喝了酒還是吃壞肚子，突然覺得身體不適就昏了過去，恢復清醒後才發現自己人在醫院，洗了好幾個小時的胃才終於能出院，不過在那期間，不管人家跟他講了什麼話，或是發生什麼事，完全都沒記憶，而他事後也在臉書向大家報平安，簡短地打道：「躺了幾十小時，閻王拒收。」

江志豐昨天受訪時提到自己今天還有工作，他說：「目前身體沒有什麼問題，主要是看東西都不能聚焦，希望可以康復。」

