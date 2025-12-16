龍千玉記者會突然淚崩！媽媽驚喜現身 這一句話鼓勵忍不住了

記者鄭尹翔／台北報導

情歌天后龍千玉宣布將於 2026 年舉辦個人演唱會，正式迎來入行 48 年來的首場大型個唱。《男人情女人心演唱會》確定於 2026 年 4 月 25 日在台中中興大學惠蓀堂登場，消息一出，引發歌迷熱烈討論。

龍千玉記者會淚崩。（圖／記者趙于瑩攝影）

龍千玉近日以一襲大紅禮服出席演唱會記者會，為人生第一場個唱揭開序幕。她特別坐上「人肉轎子」嬌羞獻唱新歌〈祝你馬到成功〉，象徵為演唱會討好彩頭，也展現天后難得一見的俏皮一面。

記者會現場，龍千玉的母親與弟弟江志豐現身力挺，讓她情緒潰堤、當場紅了眼眶。龍千玉感性表示，這場演唱會對她而言意義非凡，不只是音樂里程碑，更是為母親而唱，「能站上這個舞台，今生已無遺憾」。

龍媽上台後也親自替女兒催票，並透露希望大家多給龍千玉支持與鼓勵。龍千玉事後回憶起與母親的對話，直言自己一路走來相當辛苦，媽媽的一句話成了最大力量來源，讓她在台上忍不住落淚。

《龍千玉男人情女人心演唱會》門票將於 12 月 23 日透過年代售票系統及四大超商同步開賣。入行近半世紀，龍千玉終於站上屬於自己的個唱舞台，也讓這場演唱會成為歌迷心中最值得期待的重要時刻。

