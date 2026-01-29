龍千玉迎馬年出新輯 珍惜當下成永恆

記者王丹荷／綜合報導

臺語歌后龍千玉推新輯《戲夢》，在馬年開春新歌迎新氣象，一襲白紗水袖造型讓網友驚艷直呼仙女下凡，龍千玉則笑回：「我比較喜歡粉絲的暱稱棉花糖公主！」新專輯同名新歌是民事8點戲劇《豆腐媽媽》下集預告曲，而每首歌都很有能量，如同她一段段的人生心情故事、意義不同，龍千玉分享心情感言：「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。」

新歌〈戲夢〉描述王寶釧的故事，終於苦盡甘來迎來幸福，龍千玉分享演唱十分有感，日前她與創作林久登與楚陽老師喝下午茶，聊到這幾年的心境領悟，人生就像齣戲，在這個大舞台，每個人都是戲裡的角色，同樣也是台下的戲迷，大家都有著多重的身分，體驗著許多不同的經歷，走過歲月，對於許多事都應「看淡」。

廣告 廣告

龍千玉表示，要隨順因緣，不要太執著，自己還在學習的路上，心境與前幾年比起來，有更多的體驗，以明天先到還是無常先到的心境看待，努力朝著活在當下、珍惜當下；在錄音室演唱時她腦海浮現著人生跑馬燈，往事歷歷重現，回顧著每一個階段，從小到大心的路歷程全都跑1遍，「以釋然的心情，揮別過去，迎向未來。」

提到新歌，龍千玉日前在高雄流行音樂中心巧遇國寶天后楊麗花，2人開心合照貼在社群，引發粉絲熱烈迴響；粉絲留言希望能有1首與歌仔戲元素有關的歌曲，因而有了以歌仔戲為元素的新作致敬楊麗花！〈戲夢〉故事原有7個版本，從梁山伯與祝英台到最後的王寶釧與薛平貴故事雀選，象徵等待後迎來幸福，就像自己的人生，現階段終於能喘一口氣，也是給自己打氣期許的方向。

新造型一襲白紗有著繡球花造型的飄逸水袖引起討論，龍千玉開心直說感謝大家的喜愛與豐富想像，「首次嘗試新造型，白紗若影若現，讓我有些猶豫，自己比較保守，造型師加入今年流行的蝴蝶結元素，讓我很安心，而〈戲夢〉有著歌仔戲元素，水袖是戲服的重要表徵，因而有繡球花造型的水袖創意，希望新造型大家都喜歡。」

近日除了忙新專輯推出，龍千玉還要為4月將登場的人生首次個唱《男人情女人心》進行排練，蠟燭兩頭燒，讓她直呼考驗著體力與耐力，「經常在身心俱疲時，總會鼓勵自己，就如同人生一樣，苦盡甘來，為自己迎來達陣新階段目標。」龍千玉《男人情女人心》演唱會4月25日臺中開唱，年代售票與4大超商熱賣中。

龍千玉新造型讓粉絲驚艷。（豪記唱片提供）

龍千玉推出新專輯《戲夢》。（豪記唱片提供）