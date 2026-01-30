龍千玉迎馬年出輯！新造型被讚「仙女下凡」 曝新歌致敬楊麗花

台語歌后龍千玉近來推出新專輯《戲夢》，一襲白紗水袖造型，讓網友驚艷直呼「仙女下凡」。對此，她笑說：「我比較喜歡粉絲的暱稱『棉花糖公主』！」也提到專輯同名新歌〈戲夢〉是以歌仔戲為元素，致敬國寶級天后楊麗花。

龍千玉推出新專輯《戲夢》。（圖／豪記唱片提供）

龍千玉分享日前在高雄流行音樂中心巧遇楊麗花後開心合照，分享在社群平台獲得超過上萬個讚，引發粉絲熱烈迴響，因而催生新歌完成。

〈戲夢〉以歌仔戲曲拉開序幕，曲風婉轉動人，描述王寶釧的故事，與終於苦盡甘來迎來幸福，讓龍千玉分享演唱十分有感。她表示日前與林久登與楚陽老師喝下午茶，聊到這幾年的心境領悟，認為「人生就像一齣戲，在這個大舞台，每個人都是戲裡的角色，同樣也是台下的戲迷，大家都有著多重的身分，體驗著許多不同的經歷，歌曲在戲曲老師以歌仔戲展開，前世、今生輪迴流動，走過歲月，對於許多事都應『看淡』，要隨順因緣，不要太執著。」

她也坦言自己還在學習的路上，心境與前幾年比起來有更多的體驗，期盼能夠活在當下，「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆！」

龍千玉4月將舉辦《男人情女人心》演唱會。（圖／豪記唱片提供）

談到日前拍攝新歌MV，龍千玉表示因應導演的AI後製，走位與眼神都要動作到位，因此NG多次，「打破我拍MV的NG次數紀錄，花了好多時間才完成，想到歌詞我仍忍不住的紅了眼眶，但這是喜悅的感動！」

近日除了忙新專輯推出，龍千玉還要為4月將登場的人生首次個唱《男人情女人心》進行排練，蠟燭兩頭燒，讓她直呼是在考驗體力與耐力。

