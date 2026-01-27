龍千玉送別曹西平淚崩「彷彿一場夢」！曝Jeremy「不離不棄」陪他度過低潮

龍千玉今（27日）在曹西平追思會致詞，一度淚崩。翻攝曹西平的粉絲愛團臉書



資深藝人曹西平（四哥）去年12月29日在家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy今（27日）舉辦追思會，許多親友、粉絲到場含淚送他最後一程。曹西平前嫂嫂、好友龍千玉現身致詞一度淚崩，哽咽表示：「對不起，四哥應該不想看到我哭」，讓台下粉絲也忍不住默默拭淚。

龍千玉曾與曹西平三哥曹南平有一段7年婚姻，儘管她與三哥早已離婚，與曹西平卻仍是摯友，更是曹西平口中「唯一的親人」。曹西平猝逝後，一度因乾兒子無血緣關係無法認屍，所幸龍千玉出面與家屬協調，後事才得以順利進行。

龍千玉今天現身追思會送曹西平最後一程，她在致詞時緊牽Jeremy的手，感謝曹西平在她軟弱、無助時，成為最大靠山，給了她繼續走下去的勇氣，還時常叮囑她要孝順、把握陪伴家人的時光，看到她帶著90歲母親遊山玩水時，曹西平也會鼓勵她：「對，就是要這樣，知道嗎？」

龍千玉還透露，曹西平經常誇獎Jeremy，當他人生最低潮時，擔心Jeremy沒薪水無法生活，還曾一度要他離開，但Jeremy始終不離不棄，甚至不惜睡在沙發長達半年。她也回憶，Jeremy畢業時，曹西平找她一同參加，當時還笑說：「你看，有沒有像爸爸媽媽來看你的畢業典禮？」

龍千玉表示，曹西平為大家帶來許多歡樂與正能量，也讓自己的生命有了不同命運，四哥過世到現在，她有時會問自己：「這是真的嗎？彷彿一場夢」，她也特別感謝大家愛四哥，也謝謝Jeremy，相信他一直在大家心上，用不一樣的方式繼續陪伴大家。

