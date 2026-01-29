龍千玉送走曹西平嘆很多事無法掌控 浮現人生跑馬燈：紅了眼眶

龍千玉《戲夢》迎新氣象。豪記唱片提供



龍千玉推出新專輯《戲夢》，同名新歌以歌仔戲曲拉開序幕，日前才送走曹西平的她感嘆：「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆。」

提到新歌，龍千玉分享之前在高流巧遇楊麗花，她開心將合照貼在社群後吸引上萬個讚，因而催生以歌仔戲為元素的新作致敬國寶，歌曲描述王寶釧終於苦盡甘來迎來幸福的故事，讓她唱起來非常有感。

進錄音室時，龍千玉腦海浮現人生跑馬燈，以釋然的心情揮別過去、迎向未來。日前拍MV，因應導演的AI後製，走位與眼神都需精準到位，「NG多次，打破我拍MV的NG次數紀錄，花了好多時間才完成，想到歌詞我仍忍不住的紅了眼眶，但這是喜悅的感動」。

近日龍千玉除忙新專輯，還要為4月25日的台中首場個唱「男人情女人心」排練，讓她直呼考驗著體力與耐力，經常在身心俱疲時，總會鼓勵自己，就如同人生一樣，苦盡甘來。

