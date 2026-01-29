龍千玉造型大突破！下半身白紗「若隱若現」狀態極好 網驚呼仙女下凡

四季線上／陳軒泓 報導

龍千玉近期推出新專輯《戲夢》，為此她還嘗試全新造型，一襲白紗水袖造型若隱若現，讓網友驚艷直呼仙女下凡，龍千玉則笑回：「我比較喜歡粉絲的暱稱棉花糖公主！」，而這回的同名新歌〈戲夢〉也被選為民視八點檔《豆腐媽媽》的下集預告曲，龍千玉分享，新專輯的每首歌，都很有能量，如同自己一段段的人生心情故事，對自己的意義不同。

龍千玉挑戰新造型，一襲白紗水袖若隱若現被形容像仙女（圖／豪記唱片 提供）

提及新歌，龍千玉分享日前在高雄流行音樂中心，巧遇國寶天后楊麗花阿姨，事後在社群曬出兩人開心合照，引發粉絲熱烈迴響，還敲碗能有一首與歌仔戲元素有關的歌曲，因此才有這首歌的誕生，也以新作致敬楊麗花。龍千玉分享錄唱過程中，腦海浮現著人生跑馬燈，往事歷歷重現，瞬間湧上心頭，歌曲描述王寶釧終於苦盡甘來迎來幸福的故事，她也以此比喻自己的人生，以釋然的心情，揮別過去，迎向未來，現階段終於能喘一口氣，也是給自己打氣期許的方向！

龍千玉曝新歌〈戲夢〉誕生契機（圖／豪記唱片 提供）

新歌推出後，許多素人在網路都爭相翻唱，讓龍千玉高興表示幫自己的突破打了一劑強心劑，而近日她除了忙推出新專輯，也為將於 4 月 25 日登場的人生首場個唱《男人情女人心》進行排練，考驗著體力與耐力，她表示，經常在身心俱疲時，鼓勵自己，就如同人生一樣，苦盡甘來，為自己迎來達陣新階段目標。

