龍千玉過世女兒終入夢！悲痛落淚揭真相 「都是老天爺的安排」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
龍千玉出道48年宣布人生大事，將於明年4月25日在台中中興大學惠蓀堂，舉行「男人情女人心巡迴演唱會」，並於今（16）日舉辦記者會，她提到會特別留一個位置給已經離世的女兒。
出道48年，龍千玉首度舉辦個人演唱會，談到兒子、媳婦是否到場支持，她笑回：「到時候再看，現在小孩都有自己的想法，我給予尊重，說不定會給我驚喜。」而演唱會會特別留給已經過世的女兒保留位置，龍千玉罕見透露，自從女兒過世後，從未入夢，但在前幾天夢見女兒了，「她沒有說話，只是笑笑地，我感受到她很開心，媽媽終於要開演唱會了。」
先前傳出龍千玉的女兒的死因為輕生，今天出席記者會，她首度正面否認女兒死因是輕生，在女兒過世後已經做過檢測，所以早已知道真相，但是這件事過於悲傷，所以沒有主動對外提及，說起女兒，龍千玉感性落淚，悲痛的說：「很多人以為死亡是一了百了，其實是沒完沒了。我很怕女兒受苦，真相大白後我還是很痛苦、很悲傷，但我知道她不是不要媽媽，只能說是老天爺的安排。」
◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！
自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）
生命線：1995、張老師專線：1980。
