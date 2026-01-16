龍千玉靈堂悼曹西平「繼續熱愛的舞台」 泣不成聲哭憶2度入夢

龍千玉今到曹西平靈堂致意。



曹西平去年12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，與他情同家人的龍千玉今（1╱16）下午抱著1束桔梗花現身靈堂，花牌上寫著：「懷念親愛的四哥，願您在另一個世界，繼續做自己最熱愛的舞台。」不僅道盡不捨與思念，桔梗的花語更是「永恆的愛」，約 1小時候她哭著走出靈堂，透露他2度來到夢裡，並哽咽表示4月的演唱會計畫幫他留「一個隱形的位置」紀念他。

龍千玉曾與曹西平三哥曹南平有過一段婚姻，2人的叔嫂情也維繫至今，去年元宵節她還抱病到台中為曹西平經營的飾品店「穿洞日常」擔任一日店長，當時她說：「他是我永遠的家人，只要曹西平開口我都會來者不拒！」一得知他猝逝噩耗徹夜難眠。

17歲就認識19歲的曹西平，龍千玉一直以來都很關心他的身體，「但他總貼心的說不想讓我擔心，所以堅持不願跟我說，原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣，真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥」。並感傷表示：「他曾跟我說過人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖。」

龍千玉4月25日將在台中中興大學惠蓀堂舉辦出道48年首場個唱「男人情女人心演唱會」，今她透露曾邀曹西平出席，但當時他回：「到時候看看。」而在他過世後，第1次他來到夢裡對她說：「妳做什麼事情我都會支持妳。」第2次則是夢到和他一起吃飯，發現他的眼鏡斷掉，沒想到他瀟灑回：「斷了就斷了。」

