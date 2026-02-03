龍千玉預告個唱嘉賓多 曝黃乙玲寶刀未老

龍千玉3日攜手豪記唱片同門歌手謝金晶、楊哲與陳淑萍一身喜氣洋洋的逛春聯大街，選購馬年開運掛飾，開心迎接好彩頭。龍千玉先前送別情同家人的曹西平，憶起曹西平過去都會去她家一起過年圍爐，如今天人永隔，她難過說，「會告訴自己正向思考，我覺得他已經變成天使了。」

龍千玉大讚曹西平是很有智慧的人，生前早已打點後事，不讓身旁的人操心，透露曹西平為人溫暖，之前去她家過年時，一定會包紅包給姪子、姪女等家人，不過這幾年曹西平較少到她家，「他會覺得我們家氛圍太熱鬧，他後期喜歡自己在家，一人吃、全家飽。」

龍千玉推出新專輯《戲夢》，將在4月25日於台中開唱，近來正忙籌備演唱會，預告屆時有許多嘉賓到場助陣，加碼透露跟她對唱〈男人情女人心〉的袁小迪是嘉賓之一。龍千玉在圈內擁好人緣，她與台語歌后黃乙玲相識多年卻從未同台演出，談到黃乙玲淡出演藝圈11年，外界很關心她近況，會想邀黃乙玲擔任嘉賓？龍千玉笑說：「我還沒做好準備開口問她。」

龍千玉跟黃乙玲是一起學佛好友，曾跟黃乙玲說：「很多人都想找妳開演唱會。」黃乙玲僅回覆「收到」，龍千玉也透露黃乙玲現在潛心修佛，2人上個月還有見面，「她現在還是很漂亮，唱歌很好聽。」