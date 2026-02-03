龍千玉領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街迎金馬好彩頭！ 金光閃閃財氣盈門！
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】迎接金馬年，龍千玉領軍豪記唱片同門歌手謝金晶、芒果歌王楊哲，陳淑萍，開心逛春聯大街，選購馬年開運飾品，吸引眾多人潮，大家開心沾染過年喜氣，龍千玉笑說趕在馬年前夕，搶先跟粉絲們賀年，也祝大家都能一馬當先的迎接好彩頭！
▲左起:謝金晶、龍千玉、陳淑萍、楊哲，逛春聯大街迎金馬年
而馬年開春，喜事連連，龍千玉雙喜臨門出新專輯《戲夢》、人生首場個唱《男人情女人心》，楊哲2月10日將推出新專輯《馬到成功》、還有孵六年的「芒果營運中心」終於誕生！謝金晶過年將到日本滑雪，讓自己的運勢煥然一新！陳淑萍則期盼開春新專輯順利完工，帶母親暢遊日本圓夢！
台語歌后龍千玉近日推出新專輯《戲夢》、四月登場的《男人情女人心》，馬年開春即雙喜臨門，讓龍千玉感恩的笑說真是很感恩，人生的夢想能都實現，年前通告滿檔，有如蠟燭兩頭燒，雖然很忙碌，但看著計劃步步的進行，真的好開心！
而一向很重視儀式感，龍千玉開心分享每逢除夕當天，一定會在家中的各角落，放置一枚50元銅板硬幣，讓家裡看起來金光閃閃，有朋友來家中作客，看見地下到處都是錢，經常忍不住的直說妳家怎麼到處都是錢阿，在過年聽到這樣的吉祥話，真是個好兆頭又開心，當然也會有不明究裡的朋友，會想幫忙撿起錢，我就會馬上制止：拜託趕快放回去！龍千玉並說50元的另個意義就是圓圓滿滿，加上又是黃金的色澤，也代表著財運滿滿！
▲左起:謝金晶、龍千玉、陳淑萍、楊哲，逛春聯大街迎金馬年
對於過年，龍千玉笑說很重視過年氣氛，馬年我的幸運色為紅色，我也喜歡紅色造型，希望演藝事業在馬年能一路奔騰的火熱，而過年喜氣洋洋，龍千玉笑說每年都會給媽媽六位數紅包，發出去的紅包也高達六位數，大家開心最重要，過年的開運食物，一定要吃開心果、花生（好事發生）蘋果與橘子，而過年吉祥掛飾，龍千玉表示這兩年都掛著姪兒姪女寫的春聯，看著心愛的晚輩成長，這樣更有意義！
此外，忙著準備四月登場的人生首場個唱，龍千玉表示今年過年開始會閉關在家中，準備演唱會，因此趕在過年前，先回基隆跟親戚拜年發紅包，提前當財神爺，也會跟媽媽到新竹鳳山寺廟宇祈福參拜，祈求演唱會順利成功！
芒果歌王楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，而新專輯呼應著現實人生，楊哲搶先分享愛的結晶，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於過關，即將動工，夏天可望開啟使用，購地加上蓋廠房耗資2500萬，百分之80的貸款，讓自己的肩膀更重，這也是我的甜蜜負擔，老婆鼓勵我們要更努力經營，因此馬年做為我的人生轉折點，將從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮「芒果營運中心」，要好好的將夢想成真，命理老師說馬年是我的順利年，計畫很容易實現，因此我要更積極的努力，打拼歌唱與芒果事業！
提到過年，楊哲分享每年家裡都是很重視過年的，傳統的儀式一樣都不能缺少，我是很認真的看待過農曆年，但日前82高齡母親跌倒住院，這次比較嚴重，可能短期無法出院，因此今年過年要在醫院照顧母親，大年初二開始一連串在家鄉屏東與南部演出等等，今年過年無法隆重的過，母親的健康最重要！
謝金晶分享今年過年，準備將家中好好布置一番，一定要喜氣洋洋的，希望將我跟阿嬤兩個病號，隨著馬年到，病氣馬上消除！謝金晶並說阿嬤日前急性膽發炎剛出院，目前在家休養，逐漸復原中，前陣子忙著在醫院留宿照顧阿嬤，忙累中感冒上身又閃到腰，我們兩人相繼掛病號，日前又因身體不適掛號看診，被醫生催促第二天快做檢查，趕在年前做完檢查，目前就平常心等待報告出爐，平日自己就很留意身體，自己不是很擔心，保持好的心情，就不會自己嚇自己，謝金晶並笑說如果真的有異樣的話，也許會訂一張到歐洲的機票大玩！
提到過年，謝金晶分享過年前也會先跟老爸吃年夜飯，過年在家與家人歡喜相聚，大年初六特別跟公司請假會去日本滑雪，元宵將回台開工演出，此外，經大師指點今年犯官符，我還是有安太歲，也幫阿嬤點藥師佛燈！
馬年的期許，希望新專輯趕快誕生，今年是赤馬年，自己的幸運色為紫、黃色，期望能帶貴人與招財，謝金晶更分享馬年招財撇步，今年的2月4日為立春，自己都有習慣在立春，選適合自己的吉時，將錢存進戶頭，象徵著財運滿滿入袋的好兆頭！
剛由菲律賓演出返台，仙女姐姐封號的陳淑萍近日忙著尾牙演出，過年前通告滿滿，日前感冒中，陳淑萍分享每年固定點光明燈與安太歲，很重視圍爐，自己會挑選春聯，我在意吉祥的字句，圖案則不是首選，每次挑選時都會花很多時間看春聯的吉祥文字！
提到開運食物，陳淑萍分享過往喜歡吃甜食，近年注重養生，為家人把關，因此堅果類為首選，也會參考命理大師配合過年期間的幸運食物，同時每年由內到外都換上全新紅色衣物，過年計畫陪媽媽到廟宇走春，開春到廟宇參拜迎接新氣象，好的開始，祈福沾人氣，也能提升運勢，我也會買彩票，討討喜氣！
對於馬年的計畫期許，陳淑萍表示媽媽前年腳動手術，希望今年能帶著媽媽到日本走走，計畫到名景立山黑部旅遊，圓媽媽的夢想，也期望新專輯能順利完工推出！
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
高雄市長民調超驚人！「這選區」藍贏面最大
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩。若以高雄市8個行政選區來看，賴瑞隆在第3選區（左營、...
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...