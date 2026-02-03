龍千玉領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街迎金馬好彩頭！ 金光閃閃財氣盈門！

▲左起:謝金晶、龍千玉、陳淑萍、楊哲，逛春聯大街迎金馬年

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】迎接金馬年，龍千玉領軍豪記唱片同門歌手謝金晶、芒果歌王楊哲，陳淑萍，開心逛春聯大街，選購馬年開運飾品，吸引眾多人潮，大家開心沾染過年喜氣，龍千玉笑說趕在馬年前夕，搶先跟粉絲們賀年，也祝大家都能一馬當先的迎接好彩頭！

▲左起:謝金晶、龍千玉、陳淑萍、楊哲，逛春聯大街迎金馬年

而馬年開春，喜事連連，龍千玉雙喜臨門出新專輯《戲夢》、人生首場個唱《男人情女人心》，楊哲2月10日將推出新專輯《馬到成功》、還有孵六年的「芒果營運中心」終於誕生！謝金晶過年將到日本滑雪，讓自己的運勢煥然一新！陳淑萍則期盼開春新專輯順利完工，帶母親暢遊日本圓夢！

廣告 廣告

台語歌后龍千玉近日推出新專輯《戲夢》、四月登場的《男人情女人心》，馬年開春即雙喜臨門，讓龍千玉感恩的笑說真是很感恩，人生的夢想能都實現，年前通告滿檔，有如蠟燭兩頭燒，雖然很忙碌，但看著計劃步步的進行，真的好開心！

而一向很重視儀式感，龍千玉開心分享每逢除夕當天，一定會在家中的各角落，放置一枚50元銅板硬幣，讓家裡看起來金光閃閃，有朋友來家中作客，看見地下到處都是錢，經常忍不住的直說妳家怎麼到處都是錢阿，在過年聽到這樣的吉祥話，真是個好兆頭又開心，當然也會有不明究裡的朋友，會想幫忙撿起錢，我就會馬上制止：拜託趕快放回去！龍千玉並說50元的另個意義就是圓圓滿滿，加上又是黃金的色澤，也代表著財運滿滿！

▲左起:謝金晶、龍千玉、陳淑萍、楊哲，逛春聯大街迎金馬年

對於過年，龍千玉笑說很重視過年氣氛，馬年我的幸運色為紅色，我也喜歡紅色造型，希望演藝事業在馬年能一路奔騰的火熱，而過年喜氣洋洋，龍千玉笑說每年都會給媽媽六位數紅包，發出去的紅包也高達六位數，大家開心最重要，過年的開運食物，一定要吃開心果、花生（好事發生）蘋果與橘子，而過年吉祥掛飾，龍千玉表示這兩年都掛著姪兒姪女寫的春聯，看著心愛的晚輩成長，這樣更有意義！

此外，忙著準備四月登場的人生首場個唱，龍千玉表示今年過年開始會閉關在家中，準備演唱會，因此趕在過年前，先回基隆跟親戚拜年發紅包，提前當財神爺，也會跟媽媽到新竹鳳山寺廟宇祈福參拜，祈求演唱會順利成功！

芒果歌王楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，而新專輯呼應著現實人生，楊哲搶先分享愛的結晶，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於過關，即將動工，夏天可望開啟使用，購地加上蓋廠房耗資2500萬，百分之80的貸款，讓自己的肩膀更重，這也是我的甜蜜負擔，老婆鼓勵我們要更努力經營，因此馬年做為我的人生轉折點，將從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮「芒果營運中心」，要好好的將夢想成真，命理老師說馬年是我的順利年，計畫很容易實現，因此我要更積極的努力，打拼歌唱與芒果事業！

提到過年，楊哲分享每年家裡都是很重視過年的，傳統的儀式一樣都不能缺少，我是很認真的看待過農曆年，但日前82高齡母親跌倒住院，這次比較嚴重，可能短期無法出院，因此今年過年要在醫院照顧母親，大年初二開始一連串在家鄉屏東與南部演出等等，今年過年無法隆重的過，母親的健康最重要！

謝金晶分享今年過年，準備將家中好好布置一番，一定要喜氣洋洋的，希望將我跟阿嬤兩個病號，隨著馬年到，病氣馬上消除！謝金晶並說阿嬤日前急性膽發炎剛出院，目前在家休養，逐漸復原中，前陣子忙著在醫院留宿照顧阿嬤，忙累中感冒上身又閃到腰，我們兩人相繼掛病號，日前又因身體不適掛號看診，被醫生催促第二天快做檢查，趕在年前做完檢查，目前就平常心等待報告出爐，平日自己就很留意身體，自己不是很擔心，保持好的心情，就不會自己嚇自己，謝金晶並笑說如果真的有異樣的話，也許會訂一張到歐洲的機票大玩！

提到過年，謝金晶分享過年前也會先跟老爸吃年夜飯，過年在家與家人歡喜相聚，大年初六特別跟公司請假會去日本滑雪，元宵將回台開工演出，此外，經大師指點今年犯官符，我還是有安太歲，也幫阿嬤點藥師佛燈！

馬年的期許，希望新專輯趕快誕生，今年是赤馬年，自己的幸運色為紫、黃色，期望能帶貴人與招財，謝金晶更分享馬年招財撇步，今年的2月4日為立春，自己都有習慣在立春，選適合自己的吉時，將錢存進戶頭，象徵著財運滿滿入袋的好兆頭！

剛由菲律賓演出返台，仙女姐姐封號的陳淑萍近日忙著尾牙演出，過年前通告滿滿，日前感冒中，陳淑萍分享每年固定點光明燈與安太歲，很重視圍爐，自己會挑選春聯，我在意吉祥的字句，圖案則不是首選，每次挑選時都會花很多時間看春聯的吉祥文字！

提到開運食物，陳淑萍分享過往喜歡吃甜食，近年注重養生，為家人把關，因此堅果類為首選，也會參考命理大師配合過年期間的幸運食物，同時每年由內到外都換上全新紅色衣物，過年計畫陪媽媽到廟宇走春，開春到廟宇參拜迎接新氣象，好的開始，祈福沾人氣，也能提升運勢，我也會買彩票，討討喜氣！

對於馬年的計畫期許，陳淑萍表示媽媽前年腳動手術，希望今年能帶著媽媽到日本走走，計畫到名景立山黑部旅遊，圓媽媽的夢想，也期望新專輯能順利完工推出！