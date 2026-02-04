龍千玉領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街

龍千玉領軍師弟妹逛春聯大街，一馬當先賀年迎彩頭！台語歌后龍千玉趕在年前攜手豪記唱片同門歌手謝金晶、楊哲與陳淑萍一身喜氣洋洋的逛春聯大街，選購馬年開運掛飾，開心迎接馬上好彩頭！迎接馬年，龍千玉雙喜臨門，金光閃閃迎財氣！謝金晶則將家中打造喜氣洋洋，煥然一新改運，期盼病氣馬上消除！楊哲開心報喜，愛的結晶終於誕生！陳淑萍歡喜馬年圓夢，伴母親日本遊！

迎接金馬年，龍千玉領軍豪記唱片同門歌手謝金晶、芒果歌王楊哲，陳淑萍，開心逛春聯大街，選購馬年開運飾品，吸引眾多人潮，大家開心沾染過年喜氣，龍千玉笑說趕在馬年前夕，搶先跟粉絲們賀年，也祝大家都能一馬當先的迎接好彩頭！而馬年開春，喜事連連，龍千玉雙喜臨門出新專輯《戲夢》、人生首場個唱《男人情女人心》，楊哲2月10日將推出新專輯《馬到成功》、還有孵六年的「芒果營運中心」終於誕生！謝金晶過年將到日本滑雪，讓自己的運勢煥然一新！陳淑萍則期盼開春新專輯順利完工，帶母親暢遊日本圓夢！

台語歌后龍千玉近日推出新專輯《戲夢》、四月登場的《男人情女人心》，馬年開春即雙喜臨門，讓龍千玉感恩的笑說真是很感恩，人生的夢想能都實現，年前通告滿檔，有如蠟燭兩頭燒，雖然很忙碌，但看著計劃步步的進行，真的好開心！（圖片提供：豪記唱片）